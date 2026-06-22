28. Hohenheimer Schlossradrennen: Besucherin löst Sturz aus - Schwere Verletzung überschattet Sprintsieg

1 Zum ersten Mal seit 28 Jahren gab es beim Hohenheimer Schlossradrennen einen schweren Sturz. Foto: /Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Das Stuttgarter Radrennen wurde von einem Unfall überschattet. Eine Besucherin kreuzte unerlaubt die Radstrecke und verursachte den schweren Sturz eines jungen Fahrers.











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Ein heftiger Unfall hat die 28. Auflage des Hohenheimer Schlossradrennens überschattet: Rund 30 Minuten nach dem Startschuss des Eliterennens stürzte ein Fahrer des RSV Vaihingen an der schnellsten Stelle an der Kirschenallee schwer. Es war der erste schwere Sturz seit Beginn des traditionellen Rennens 1997. Auslöser für den schweren Unfall war eine Besucherin, die mit ihrem Fahrrad unerlaubt die Strecke überqueren wollte. Bei über 60 km/h kollidierte der 19-jährige Radsportler mit der Frau und wurde mehrere Meter weit ins Feld geschleudert. Erst nach 15 Minuten war der Vaihinger Fahrer, der sich im Kopf- und Nackenbereich verletzte, wieder ansprechbar. Die 58-jährige Frau erlitt bei dem Unfall ebenfalls leichte Verletzungen.