27-Jähriger flüchtet vor Kontrolle: Kuriose Verfolgungsjagd in Urbach

1 Ein 27-Jähriger flüchtete vor der Polizeikontrolle und richtete erheblichen Schaden an. Foto: imago images//Simon Adomat

Die Polizei will in Urbach einen Mercedes kontrollieren. Doch der Fahrer tritt aufs Gas, kommt von der Straße ab und richtet einigen Schaden an. Dann gelingt ihm die Flucht zu Fuß – aber nur zunächst.











Link kopiert



Als die Polizei am Mittwoch gegen 23.15 Uhr in der Maiergartenstraße in Urbach (Rems-Murr-Kreis) einen Mercedes-Benz kontrollieren wollte, trat der Fahrer aufs Gaspedal und flüchtete mit seinem Wagen, als er den Streifenwagen sah. Kurze Zeit später kam der 27-Jährige in der Konrad-Hornschuch-Straße in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Das Auto rammte drei verschiedene Telefonverteilerkästen, einen Gartenzaun, ein Verkehrsschild sowie einen Baum. Nach der Kollision flüchtete der Fahrer zu Fuß, ehe ihn die Beamten aus den Augen verloren.