27 gemeinsame Jahre: Rod Stewart und Penny Lancaster könnten nicht verliebter sein

Penny Lancaster möchte in England leben, Rod Stewart kann sich aber nicht von seinem Leben in Los Angeles trennen? Der Sänger äußert sich jetzt auf Instagram und widerspricht den Gerüchten, die angeblich für eine Ehekrise verantwortlich sein sollen.

Weil sie sich angeblich nicht über einen gemeinsamen Lebensmittelpunkt einigen können, soll es um die Ehe von Rod Stewart (79) und Penny Lancaster (53) nicht gut stehen. Der Sänger sieht sich nun offenbar dazu gezwungen, zu den Krisengerüchten Stellung zu beziehen. "Penny und ich könnten nach 27 glorreichen Jahren nicht verliebter ineinander sein", stellt er auf seinem offiziellen Instagram-Konto klar.

"Wir wollten das klarstellen", schreibt Stewart in dem persönlichen Posting. "Es gibt absolut keinen Riss zwischen Penny und mir und keine Meinungsverschiedenheiten darüber, wo wir wohnen sollten, tatsächlich ist es das Gegenteil." Angeblich streite das Paar, das seit 2007 verheiratet ist, darüber, ob und wann es dauerhaft von Los Angeles nach Großbritannien zieht. Doch dem sei nicht so, wie Stewart betont.

Die Wahrheit sieht anders aus

Dazu erklärt der Sänger: "Wir sind vor einem Jahr dauerhaft zurück in unser geliebtes Großbritannien gezogen, haben aber das Glück, auch Häuser in verschiedenen Ländern zu haben, die wir gerne besuchen. Ursprünglich dachten wir, dass es sinnvoll ist, unser Haus in Los Angeles zu verkaufen, aber nachdem wir diesen Sommer dort eine wunderbare Zeit mit Familie und Freunden verbracht haben [...], stellten wir fest, dass es sinnvoll ist, unser Haus dort zu behalten."

Im vergangenen Jahr verkündete der gebürtige Engländer noch, seine britische Heimat zu seinem Hauptwohnsitz machen zu wollen und sein Haus in den USA zu verkaufen. Kürzlich berichtete unter anderem die britische "Daily Mail" jedoch, dass er sich nun weigere, sein Haus in den USA endgültig aufzugeben. "Sie befinden sich in einer Pattsituation und Penny ist wütend, dass Rod sein Wort gebrochen hat. Im Moment geht es darum, ihre Ehe zu retten", befeuerte eine anonyme Quelle Krisengerüchte.

Abschließend betont Stewart, dass er und seine Penny nicht verliebter sein könnten. "Bitte vertrauen Sie mir in dieser Sache... Es gibt keine Disharmonie in unserer Ehe". Das Statement unterzeichnet er mit "Rod 'ein sehr glücklicher Mann' Stewart".