26. mz3athlon Bottwartal: Der Titelverteidiger biegt beim mz3athlon zweimal falsch ab

Sven Schauerhammer verläuft sich und wird Fünfter. Alex Wörz (1:07:02/Team Silla Hopp) gewinnt, bei den Frauen ist Sophia Salzwedel (1:13:26/SV Ludwigsburg) die Schnellste.
„Rechte Spur, vorne links“, ruft Peter Veigel beim 26. mz3athlon in Steinheim und deutet auf den schmalen Weg zwischen den Pylonen und der grünen Hecke. „Erst an der roten Linie aufsteigen“, erinnert Marion Kowalski die nächsten Triathletinnen und Triathleten. „Danke!“, ruft Leon, während Simone ihr Fahrrad schweigend an ihm vorbeischiebt. „Wo ist links?!“, fragt Michaela verzweifelt und blickt auf ihr Rad.