Victoria Beckham hat sich im "Call Her Daddy"-Podcast zu den Affären-Gerüchten rund um ihre Ehe mit David Beckham geäußert und erklärt, wie das Paar die schweren Zeiten gemeinsam durchgestanden hat.

Victoria Beckham (51) hat sich im "Call Her Daddy"-Podcast zu den früheren Spekulationen über Affären in ihrer Ehe mit David Beckham (50) geäußert. Die Moderatorin fragte die Designerin direkt: "Sie haben während Ihrer gesamten Karriere mit Spekulationen über Ihre Ehe zu kämpfen gehabt. Ich weiß, David hat das in der Dokumentation angesprochen. Können Sie nur erklären, wie Sie und David damit umgegangen sind?"

26 Jahre Ehe gegen alle Widerstände "Wissen Sie... wir hatten so viel, mit dem wir konfrontiert wurden, und wir haben darüber gesprochen, weil wir kürzlich unseren 26. Hochzeitstag gefeiert haben und übrigens, die Leute sagten, es würde nicht funktionieren", erklärte Victoria im Podcast. Die 51-Jährige betonte: "26 Jahre. Wir hatten so viel, mit dem wir konfrontiert wurden, und wir waren immer einfach füreinander da und haben den verdammten Sturm durchgestanden."

Die Affären-Vorwürfe waren bereits im Oktober 2023 Thema in Davids eigener Netflix-Dokumentation geworden. Damals sprach der ehemalige Fußballstar über die Berichte rund um eine angebliche Affäre mit seiner ehemaligen Assistentin Rebecca Loos im Jahr 2004.

Rebecca Loos fordert Klarstellung

Rebecca Loos hatte ihre Unzufriedenheit mit Davids Umgang mit dem Skandal zum Ausdruck gebracht. Gegenüber der "Mail on Sunday" erklärte sie: "Ja, die Geschichten waren schrecklich, aber sie sind wahr. Er spricht in der Dokumentation davon, dass dies letztendlich sein Privatleben ist, und schließt es ab." Sie kritisierte: "Ich denke, es ist eine Sache, sein Privatleben für sich zu behalten. Es ist eine andere Sache, die Öffentlichkeit in die Irre zu führen."

In der Netflix-Serie werden weder der Name "Loos" noch das Wort "Affäre" erwähnt. David sprach stattdessen über seine Ehefrau und sagte: "Victoria ist alles für mich, sie verletzt zu sehen, war unglaublich schwierig."