Victoria Beckham hat sich im "Call Her Daddy"-Podcast zu den Affären-Gerüchten rund um ihre Ehe mit David Beckham geäußert und erklärt, wie das Paar die schweren Zeiten gemeinsam durchgestanden hat.
Victoria Beckham (51) hat sich im "Call Her Daddy"-Podcast zu den früheren Spekulationen über Affären in ihrer Ehe mit David Beckham (50) geäußert. Die Moderatorin fragte die Designerin direkt: "Sie haben während Ihrer gesamten Karriere mit Spekulationen über Ihre Ehe zu kämpfen gehabt. Ich weiß, David hat das in der Dokumentation angesprochen. Können Sie nur erklären, wie Sie und David damit umgegangen sind?"