Brutaler Angriff auf Fußgänger: Messerstecherei in Gerlingen – 26-Jähriger schwer verletzt
1
Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu einer Messerstecherei. Foto: dpa

Ein Fußgänger ist am Dienstag in der Ortsmitte von einer Personengruppe attackiert worden. Bei der Fahndung nach den Tätern war auch ein Hubschrauber im Einsatz.

Mehrere Personen haben am Dienstagabend einen 26-Jährigen in Gerlingen angegriffen und durch Messerstiche verletzt. Wie die Polizei berichtet, war das Opfer kurz nach 19 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg in der Weilimdorfer Straße unterwegs gewesen, als der Mann von mehreren noch unbekannten Tätern attackiert und mit mehreren Stichen verletzt wurde. Die Täter – es soll sich um drei oder vier Personen gehandelt haben – schlugen nach ersten Ermittlungen auf das Opfer ein, das dadurch zu Boden ging.

 

Zeugen gesucht: Kripo ermittelt nach Messerangriff in Gerlingen

Mutmaßlich zwei Täter sollen danach mit noch unbekannten Gegenständen mehrfach auf das Opfer eingestochen haben. Anschließend flüchteten sie in Richtung Feuerbacher Straße. Ein alarmierter Rettungsdienst brachte das schwer verletzte Opfer in ein Krankenhaus. Die Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen und einem Polizeihubschrauber blieb bis dato erfolglos. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen.

Nicht ausgeschlossen wird, dass sich Täter und Opfer kannten. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08 00/ 1 10 02 25 oder per Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

 