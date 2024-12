1 Der 26-Jährige wurde durch einen Schuss schwer verletzt. (Symbolbild) Foto: dpa/Jens Kalaene

Ein Mann randaliert in Hirschberg an der Bergstraße und wird durch einen Schuss aus einer Polizeiwaffe lebensgefährlich verletzt. Sein Zustand ist inzwischen stabil. Sein Motiv bleibt bisher unklar.











Ein von der Polizei in Hirschberg an der Bergstraße (Rhein-Neckar-Kreis) angeschossener lebensgefährlich verletzter Mann befindet sich inzwischen in stabilem Zustand. Der 26-Jährige sei ansprechbar, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft auf Anfrage.