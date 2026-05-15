Auch die 26. Auflage des mz3athlon ist mit 750 Teilnehmenden mal wieder ausgebucht. Gut etabliert hat sich auch der Schnupperwettbewerb für Einsteiger.

Die Nachricht ist für Achim Seiter, den Organisator des mz3athlon inzwischen vertraut – schließlich steht der Steinheimer Triathlon an diesem Samstag vor seiner 26. Auflage: Der Hauptwettbewerb über 550 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5,1 Kilometer Laufen ist seit längerem mit 600 angemeldeten Startenden wieder einmal ausgebucht. Rechnet man die 86 Gemeldeten beim Schnuppertriathlon und die 23 Staffeln hinzu machen sich 750 Menschen am Samstag auf den Weg durchs Bottwartal.

Nachmeldungen sind nicht möglich „Nachmeldungen sind leider nicht mehr möglich, auch wenn wir wissen, dass oft zehn Prozent der Gemeldeten dann doch nicht kommen“, sagt Achim Seiter, der gerade noch mit einer heftigen Erkältung zu kämpfen hat. Das wird ihn aber nicht davon abhalten, die Fäden zusammen mit seinem Orgateam am Samstag zwischen der Schwimmstadion Wellarium, der Radstrecke und dem Lauf in den Händen zu halten.

Unter den 600 Triathleten in der Hauptgruppe ist auch Vorjahressieger Sven Schauerhammer vom Team 9711endurance, dem Seiter die Titelverteidigung durchaus zutraut. Bei den Frauen ist Titelverteidigerin Patricia Richter nicht am Start – das könnte den Weg frei machen für die Bietigheimerin Sophia Salzwedel, die für den SV 08 Ludwigsburg an den Start geht und im vergangenen Jahr Zweite war.

Spannend geht es auch immer in den Wechselzonen zu. Foto: Avanti/Ralf Poller

Da in Neckarsulm parallel ein Wettbewerb der baden-württembergischen Triathlonliga ansteht, sind diesmal weniger Topathleten in Steinheim dabei. „Das tut uns aber nicht weh. In den vergangenen Jahren konnten wir die Termine immer abstimmen, weil man sich gegenseitig schätzt“, sagt Achim Seiter. Er freut sich vielmehr über die Akteure und Akteurinnen, die zum ersten Mal einen Triathlon absolvieren. „Das soll nicht despektierlich klingen, aber wir stehen für das Prädikat Feld, Wald- und Wiesentriathlon – wo das irgendwann für die Startenden endet, auf der Mitteldistanz oder beim Iron Man, keine Ahnung“, sagt der Mz3athlon-Macher. Er freut sich vor allem über die Leute, die ihren ersten Triathlon überhaupt wagen. Ihm fällt spontan eine junge Frau aus Tuttlingen ein, die ihr erstes Triathlon-Abenteuer angeht und zur Besichtigung des Kurses extra die zwei Stunden hergefahren ist.

Bei den Frauen wird es eine neue Siegerin geben

Gut etabliert hat sich auch der neue Wettbewerb eazy.athlon, für alle, die den Dreikampf mal ausprobieren wollen. Los geht es mit einer 50-Meter-Bahn schwimmen, danach stehen 2 Kilometer Radfahren auf dem Plan und zum Abschluss gilt es, 500 Meter zu laufen. Unter den 86 Teilnehmenden sind erfreulich viele Kinder und Jugendliche.

Das Wetter müsste mit angekündigten 18 Grad stabil bleiben – nur im Wasser könnte es beim Start um 9.30 Uhr im Steinheimer Wellarium noch etwas kühl sein. Dort wird im sogenannten Jagdstartverfahren alle 15 Sekunden ein Starter oder Starterin ins Wasser geschickt. Geschwommen werden elf Bahnen, ob Brust oder Kraul. Dann geht es auf dem Rad vom Riedstadion über Steinheim, Höpfigheim und den Lerchenhof zurück zum Stadion. Die Laufstrecke führt von dort über den Kreisverkehr nach Höpfigheim, über die Felder nach Kleinbottwar und dann in den Zielbereich am Riedstadion.

Mz3athlon 2026

Family and Friends-Staffel

Neben dem Hauptlauf und dem eazy.athlon gibt es noch den Staffel-Wettbewerb. Starterinnen und Starter teilen sich die Aufgaben Schwimmen, Radfahren und Laufen und gehen als Dreierteams an den Start.

Zeitplan

Start des Start klassischen mz3athlon ist um 9:30 Uhr im Wellarium. Um 11.30 Uhr starten die Family and Friends-Staffeln. Der eazy.athlon beginnt dann ab 12 Uhr. Um 12:20 Uhr gehen die Teilnehmenden der racepedia Triathlonliga Liga 3 an den Start gefolgt um 12:55 Uhr Start racepedia Triathlonliga Master 3. Siegerehrung ist um 13 Uhr.