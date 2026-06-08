Keltisches Grab im Taunus entdeckt

Archäologen feiern einen Fund von europäischer Bedeutung: Im Taunus kommt das rund 2500 Jahre alte Grab eines Keltenfürsten ans Licht.
Seltener Sensationsfund im Taunus: Bei Erkundungen im Zuge von Bauarbeiten für einen Solarpark ist ein keltisches Fürstengrab mit spektakulären Grabbeigaben ans Licht gekommen. Der Fund nahe Bad Camberg sei von europäischer Bedeutung, sagt Hessens Landesarchäologe Udo Recker. Über die Entdeckung lasse sich „die bis dato nur angenommene Präsenz einer lokalen keltischen Elite nachweisen“.