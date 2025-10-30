250 Menschen auf dem Arsenalplatz: „Kein Herz für Merz“ – Ludwigsburg demonstriert gegen Stadtbild-Aussage

250 Menschen haben am Mittwochabend auf dem Ludwigsburger Arsenalplatz für Vielfalt im Stadtbild demonstriert. Die Bilder von Reden und Plakaten gibt es hier.
Es war eine spontane Idee, die als Reaktion auf die Aussagen von Bundeskanzler Friedrich Merz zum „Stadtbild“ in den deutschen Städten entstand. Viet Nguyen, Ferhat Levent und Latifa Warrelmann haben für Mittwochabend zur Kundgebung unter dem Motto „Wir sind das Stadtbild – Für Respekt, Zusammenhalt und Gemeinschaft in Ludwigsburg“ aufgerufen. Rund 250 Menschen sind dem Ruf auf den Arsenalplatz gefolgt.