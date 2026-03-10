250. Geburtstag: Preußens „Königin der Herzen“

Zucht und Ordnung, Schwertgeklirr und Marschmusik – so stellen sich die meisten Preußen vor. Doch Königin Luise gewann durch ihren Charme die Zuneigung ihrer Untertanen.
Im Sommer des Jahres 1810 bewegt sich ein Zug aus Reitern und mehreren Kutschen vom mecklenburgischen Hohenzieritz in Richtung Berlin. Luise von Preußen, die im Alter von 34 Jahren auf dem Landsitz ihres Vaters verstorben ist, wird in die Hauptstadt überführt. Zehntausende warten schweigend auf die Ankunft der „Königin der Herzen“, wie der Dichter August Wilhelm Schlegel sie schon 1798, rund 200 Jahre vor Lady Diana, genannt hat.