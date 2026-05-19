250 Aktivisten festgenommen: Israels Armee stoppt Großteil der Gaza-Hilfsflotte

Rund 250 Aktivisten werden westlich von Zypern festgenommen, zehn Boote sind noch unterwegs: Israels Marine geht weiter gegen die „Global Sumud Flotilla“ vor.
Die israelische Armee hat die meisten Boote der internationalen Gaza-Hilfsflotte gestoppt. Die Marine sei über Nacht weiter gegen die „Global Sumud Flotilla“ vorgegangen und habe mehr als die Hälfte von insgesamt 57 Booten unter ihre Kontrolle gebracht, berichtete der israelische Rundfunk. Rund 250 Aktivisten seien bei dem Einsatz westlich von Zypern bisher festgenommen worden.