25 Jahre World Childhood Foundation: Prinzessin Madeleine absolviert zwei wichtige Termine in New York

Prinzessin Madeleine (42), das jüngste Kind von König Carl XVI. Gustaf (78) und Königin Silvia von Schweden (80), ist stellvertretende Ehrenvorsitzende der World Childhood Foundation, einer Organisation, die von ihrer Mutter vor 25 Jahren gegründet wurde. Die Stiftung, die am Donnerstagabend mit einer Gala in New York City ihr 25-jähriges Bestehen feierte, setzt sich für die Beendigung von sexuellem Missbrauch, Ausbeutung und Gewalt gegen Kinder ein.

Rückkehr in die einstige Wahlheimat Die schwedische Prinzessin kehrte für diese und eine weitere Veranstaltung am selben Tag in ihre einstige Wahlheimat USA zurück. Mit ihrem Ehemann Christopher O'Neill (50) und den drei Kindern, Prinzessin Leonore (10), Prinz Nicolas (9) und Prinzessin Adrienne (6) ist sie vor kurzem aus den USA zurück nach Schweden gezogen. "Die USA werden immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben", wird sie vom Magazin "Town & Country" zitiert. "Ich habe meinen Mann dort kennengelernt, mein erstes Kind wurde in New York City geboren, und ich hatte das Glück, sowohl in New York City als auch in Miami zu leben. Daher vermisse ich natürlich die Freunde, die wir an diesen Orten gefunden haben, sehr." Lesen Sie auch Über die Jubiläumsfeier der Wohltätigkeitsorganisation sagte sie: "Ich freue mich darauf, Champions für Kinder zu ehren, die durch ihre Führungsqualitäten und ihr Engagement dauerhafte Veränderungen für die am meisten gefährdeten Menschen bewirken", so Madeleine. Erste "Millionen-Dollar-Gala" Der US-Standort ist nur eine Niederlassung der globalen World Childhood Foundation, deren Hauptsitz in Stockholm, Schweden, ist. Weitere Büros gibt es in São Paulo, Brasilien und München, Deutschland. Mary L. Pulido, PhD, die Geschäftsführerin des US-Ablegers der Organisation, lobte die Prinzessin: "Madeleines Führungsqualitäten, gepaart mit ihrer Leidenschaft und ihrem Engagement für den Schutz von Kindern, haben so viele Menschen dazu bewegt, für unsere Sache zu spenden. Wir sind begeistert, dass wir in unserem 25. Jubiläumsjahr unsere erste Millionen-Dollar-Gala erreicht haben." Sie freue sich darauf, Königin Silvias Mission an der Seite von Prinzessin Madeleine in die Zukunft zu tragen. Zu der Veranstaltung erschien Madeleine in einem eleganten dunkelgrünen Pailletten-Midikleid. Das hochgeschlossene Dress mit langen Ärmeln aus fließendem verschiedenlagigen Stoff betonte ihre schmale Silhouette. Dazu kombinierte Madeleine silberne Statement-Ohrhänger, silberne Riemchen-Stilettos und ein paar Ringe. Besonders auffallend waren die dunkleren Haare, die halb zum Mittelscheitel frisiert waren. Mit dem Make-up setzte sie deutliche Akzente auf Augen, Brauen und Mund. Rede vor den Vereinten Nationen Doch das war nicht ihr einziger Termin im Big Apple. Prinzessin Madeleine von Schweden und die stellvertretende UN-Generalsekretärin Amina J. Mohammed nahmen ebenfalls am Donnerstag an einem hochrangigen Treffen teil. Das Treffen mit dem Titel "From Commitment to Action: Ensuring Sustainable Action to End Violence Against Children" (Dt. "Vom Engagement zum Handeln: Nachhaltige Maßnahmen zur Beendigung von Gewalt gegen Kinder sicherstellen") wurde von der Ständigen Vertretung Schwedens, dem Büro des UN-Sonderbeauftragten für Gewalt gegen Kinder und der Childhood Foundation bei den Vereinten Nationen in New York organisiert. Die Prinzessin hielt eine Rede. Zu diesem Termin erschien sie in einem cremefarbenen Blazer mit schwarzen Knöpfen sowie einer ausgestellten schwarzen Hose. Darunter blitzten schwarze Stiefeletten hervor. Das gewellte Haar war zum lockeren Seitenscheitel frisiert.