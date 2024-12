25 Jahre Orkan Lothar: Der Baum traf Helfer Martin Burk mit voller Wucht – unter den Folgen leidet er noch heute

Olymp-Seniorchef Eberhard Bezner erlebte den Tsunami 2004 „Ich hatte riesiges Glück, dass ich die Flutkatastrophe überlebt habe“

Am zweiten Weihnachtstag 2004 erfasste eine riesige Welle die Küsten am Indischen Ozean. Bei dem Tsunami kamen 230 000 Menschen ums Leben. Eberhard Bezner, Seniorchef des Unternehmens Olymp in Bietigheim-Bissingen, war damals vor Ort.