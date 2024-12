25 Jahre karitatives Engagement in Stuttgart: Ein Verein mit dem Blick für den Nächsten

1 Clemens Youngblood, Gründer des Fördervereins Helfende Hände (hier bei der 25-Jahr-Feier des Vereins) wurde für sein soziales Engagement 2018 mit dem Bundesverdienstorden geehrt. Foto:

Nach einer Begegnung mit einem Obdachlosen gründete Clemens Youngblood vor 25 Jahren in Stuttgart den Förderverein Helfende Hände. Mit anhaltendem Elan kümmert er sich um Menschen in Notlagen – ganz praktisch und unbürokratisch.











Clemens Youngblood zählt zu den eher stillen Helfern in Stuttgart. Deshalb ist seine Hilfe jedoch nicht weniger effektiv und nachhaltig. Im Gegenteil: Seit 25 Jahren ist der von ihm gegründete und heute von fast 20 Mitgliedern und mehr als 60 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern getragene Förderverein Helfende Hände eine feste karitative Größe in der Stadt. „Wir müssen nicht groß Werbung machen“, sagt der heute 74-Jährige bescheiden. „Die Leute kommen auf uns zu und unterstützen uns.“ Und dies so verlässlich, dass der Verein, der im Generationenhaus Heslach im Gebrüder-Schmid-Weg 13 eine kleine Anlauf- und Beratungsstelle unterhält, vielfältig aktiv sein kann: in der Obdachlosenhilfe, der Familien-, Kinder- und Jugendhilfe sowie in der Seniorenhilfe und der Flüchtlingshilfe. Rund 80 000 Euro flossen im Jubiläumsjahr 2024 an Spenden in Projekte, in denen es darum geht, Menschen in Notlagen unmittelbar zu unterstützen – zuletzt auch beim öffentlichen Weihnachtszimmer für Bedürftige am zweiten Weihnachtsfeiertag unter der Paulinenbrücke.