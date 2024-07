25 Jahre beim Stuttgarter Ballett: Friedemann Vogel, ein Star ohne Starsyndrom

22 Das Stuttgarter Publikum schätzt Friedemann Vogel für seine souveräne Interpretation der großen Rollen im Repertoire. Was der Stuttgarter tanzt, glänzt: hier als Romeo mit Alicia Amatriain. Foto: SB/Stuttgarter Ballett

Mit einem „Abend für Friedemann Vogel“ verbeugte sich das Stuttgarter Ballett vor seinem Starsolisten. Neben einer Preisverleihung gab es exklusive Szenen aus Joachim Langs Kinofilm „Cranko“.











Vielleicht wünschte sich mancher Ballettfan, der am Montag im Stuttgarter Opernhaus vergeblich in der langen Schlange an der Abendkasse wartete, heimlich nach London. Dort hatte der Tänzer Friedemann Vogel, dessen silbernes Dienstjubiläum gleich drinnen auf der Stuttgarter Bühne gefeiert werden sollte, einst seinen ersten internationalen Gastauftritt. Und die Royal Albert Hall, wo der damals aufstrebende Stuttgarter Star mit dem English National Ballet in „Romeo und Julia“ tanzte, fasst rund 6000 Zuschauer.