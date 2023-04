1 Die 25-Jährige erlitte mehrere Tritte gegen den Kopf. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Eine 25-Jährige ist mit zwei Pferden auf einem Fußweg entlang der Straße gelaufen. Die Tiere scheuten plötzlich . . .









Eine 25-Jährige ist bei ihrem Spaziergang mit zwei Pferden am Mittwoch schwer verletzt worden. Gegen 18.05 Uhr war die Frau im Bereich der Hochdorfer Straße und der Stuttgarter Straße im Eberdinger Ortskern auf einem Fußweg direkt neben der Straße unterwegs, als die Tiere plötzlich scheuten. Die Pferde rissen die Frau auf die Fahrbahn und schleiften sie quer über den Asphalt, wobei die 25-Jährige wohl noch von mehreren Tritten am Kopf getroffen wurde. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.