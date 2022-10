24 Verletzte in Niedersachsen

1 Bei dem Unfall wurden 24 Menschen verletzt. Foto: Polizeiinspektion Rotenburg

Auf der A1 in Niedersachsen kommt es am Samstagmittag zu einer Massenkarambolage. Elf Autos sind beteiligt, 24 Menschen werden verletzt.















Bei einer Massenkarambolage auf der A1 bei Elsdorf in Niedersachsen sind elf Autos ineinander gefahren. 24 Menschen wurden nach Polizeiinformationen am Samstagnachmittag verletzt.

Ein Schwerverletzter und eine leichtverletzte schwangere Frau wurden in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei am Abend ergänzte. „Alle anderen Betroffenen dürften sich leichte Verletzungen zugezogen haben“, hieß es.

Mehrstündige Sperrung

Die Autobahn wurde ab der Anschlussstelle Bockel vollständig in Richtung Hamburg gesperrt. Die Sperrung sollte noch Stunden andauern, wie die Polizei am frühen Abend ankündigte.

Ein Autofahrer hatte den Angaben zufolge gegen 15.13 Uhr bei Starkregen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er kam von der Fahrbahn ab. In der Folge entstand bei starkem Verkehr ein kilometerlanger Stau, wie es hieß. Gegen 15.50 Uhr seien dann am Stauende in Höhe der Anschlussstelle Elsdorf mehr als zehn Autos aufeinandergeprallt. Den Sachschaden schätzten die Ermittler auf rund 100 000 Euro.