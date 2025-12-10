Die Aussage eines wichtigen Zeugen bei der Staatsanwaltschaft bringt die Verteidigung im Hamburger Block-Prozess in Bedrängnis. Nach dreiwöchiger Pause müssen die Anwälte auf die neue Lage reagieren.
Hamburg - Gibt es nach dreiwöchiger Pause im Hamburger Prozess um die Entführung der Block-Kinder wieder "Waffengleichheit" zwischen Staatsanwaltschaft und Verteidigung? Das war die zentrale Forderung von Christina Blocks Anwalt am letzten Verhandlungstag am 19. November gewesen. "Es wiegt schwer, dass die Staatsanwaltschaft nach Beginn der Hauptverhandlung einen Zeugen angehört hat, ohne das Gericht und die Verteidigung darüber zu informieren", erklärte Verteidiger Ingo Bott.