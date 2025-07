24-Tage-Lauf in Stuttgart: Stammheimer Grundschüler spenden 8441 Euro

Die Stuttgarter Kinderstiftung hat das Ergebnis ihres diesjährigen 24-Tage-Laufes bekannt gegeben. Demnach kamen bei dem mit dem Sportkreis Stuttgart und der AOK Baden-Württemberg organisierten Spendenlauf im Mai knapp 78 500 Euro zusammen – so viel wie noch nie in der Geschichte des Kinderrechte-Laufs, der seit 2006 stattfindet und ursprünglich ein 24-Stunden-Lauf war. „Dieses Jahr ist im wahrsten Sinne des Wortes sehr gut gelaufen“, teilte die Geschäftsführerin der Kinderstiftung, Silke Schmidt-Dencker mit.

Spendenübergabe auf dem Pausenhof

Besonders lauffreudig und findig waren demnach die Kinder der Grundschule in Stuttgart-Stammheim, die sich zusammen mit 23 anderen Schulen an einer erstmals ausgerufenen Schul-Challenge beteiligten und durch eine Vielzahl von Aktivitäten rund 8441 Euro zu dem Ergebnis beigetragen haben. Bei der Spendenübergabe im Pausenhof stellten die Spendenempfänger, die Nikolauspflege und der Förderverein für krebskranke Kinder, Projekte vor, in die das erlaufene Geld fließt: im Fall der Nikolauspflege ein spezieller Stein, an dem sehbehinderte und blinde Kinder ihr Tastgefühl erproben können. Beim Förderverein krebskranke Kinder geht es um Sportangebote für Kinder im Krankenhaus. Die Entscheidung über die Verteilung der Spendengelder trifft jeweils eine Jugendjury. „Das hat sich erneut bewährt“, erklärte Schmidt-Dencker: „Die Jugendlichen überlegen sich Kriterien, nach denen sie die anvertrauten Spenden verteilen und welche Projekte sie besonders wichtig finden.

Lesen Sie auch

Insgesamt beteiligten sich an dem Spendenlauf laut Stiftung in diesem Jahr 132 Teams und 1933 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Der nächste 24-Tage-Lauf findet vom 20. April bis 14. Mai 2026 statt.