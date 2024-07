24-Stunden-Rennen in Winnenden: Laufen für ein Kinderlächeln

Freizeitathleten drehen in Winnenden tausende Runden, um kranken Kindern und Senioren eine Freude zu bereiten. Der Benefizlauf des Sportkreises ist in diesem Jahr besonders herausfordernd.

Lisa Hillmann ist gewissermaßen eine Läuferin der zweiten Stunde. Als die Benefizveranstaltung des Sportkreises zugunsten der Clowns mit Herz ins Leben gerufen wurde, war sie gerade einmal zwölf Jahre alt. Weil ihre Mutter eine von jenen Frauen und Männern ist, die sich ehrenamtlich darum bemühen, schwer kranken Kindern ein bisschen Freude zu schenken, hatte sie damals mitgeholfen, die Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Ein Jahr später begann ihre Läuferkarriere mit damals 19,6 absolvierten Kilometern, wie sie nicht ohne Stolz sagt. In diesem Jahr hat sie sich vorgenommen, ihren persönlichen Rekord zu knacken, der mittlerweile bei 80 Kilometern liegt.

Wegen Baustellen muss improvisiert werden

Mehr als 300 Teilnehmer haben sich in diesem Jahr für die fünfte Auflage des 24-Stunden-Rennen angemeldet, das in diesem Jahr unter erschwerten Bedingungen umgesetzt werden musste. Weil das angestammte Herbert-Winter-Stadion wegen Umbauarbeiten nicht zur Verfügung stand, mussten die Läufer auf eine Strecke durch und um das benachbarte Wunnebad ausweichen. Dort war zwar angesichts der dortigen Wiedereröffnungsfeier einiges Publikum automatisch garantiert, doch weil auch im frisch renovierten Badetempel noch an einigen Stellen weiter die Handwerker das Sagen haben, musste auch auf der Interimsstrecke improvisiert werden.

Die ursprünglich angedachte 900-Meter-Runde musste kurzfristig auf 280 Meter reduziert werden. Das, räumt Britta Metz, die den Event für den Sportkreis federführend organisiert, ein, sei nicht ganz unproblematisch. Schließlich hätten die meisten Sponsoren ihre Zuschussgelder pro Runde und nicht pro Kilometer kalkuliert. Andererseits glaubt sie wiederum auch, dass am Ende ein für alle praktikabler Modus Vivendi gefunden werden kann. Während manche wie Lisa Hillmann unermüdlich Runde um Runde drehten, schien eine Läuferin des Landratsamts durchaus froh, nach 25 anstrengenden Einheiten über Wiesen, Stock und Stein aussteigen zu können: „Das ist die Zahl, die mir mein Arbeitgeber bezahlt und jetzt ist es, glaube ich, auch gut.“

Kopf-an-Kopf-Rennen um die meisten Runden

Andere hingegen gönnten sich nur wenige Pausen und machten Jagd auf den Tag-und-Nacht-Sieg. So lieferten sich bei den Herren Mario Voith vom Team Stadt Winnenden und Florian Härdter (Repair-Café Winnenden) ein Kopf-an-Kopf-Rennen, bei dem am Ende nur die etwas geringere Zeit den Ausschlag für den 23-jährigen Härdter gab. Wie sein 18 Jahre älterer „Konkurrent“ absolvierte er 351 Runden oder 98,28 Kilometer. Bei den Damen hatte Katharina Waimer vom Team Kärcher mit 278 Runden beziehungsweise 77,84 Kilometern die Nase vorn vor Teamkollegin Jacqueline Gebhardt und Lisa Schröder vom Repair-Café, die beide auf 250 Runden kamen. Lisa Hillmann lief mit 220 Runden für die „Rasselbande“ auf Rang fünf.

Zum Erfolg der Veranstaltung indes haben alle Teilnehmer beigetragen. Summa summarum rechnet Britta Metz mit einem Erlös von rund 10 000 Euro. Der kommt neben einem Zeltlager des Sportkreises am Ebnisee in erster Linie den Clowns mit Herz zugute, die in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen feiern. Die eigens für ihre Aufgabe als Spaßmacher ausgebildeten Frauen und Männer sind auf den Kinderstationen der Kliniken, aber auch in Pflegeeinrichtungen aktiv, wo sie insbesondere demenziell Erkrankten ein wenig Freude schenken. In Schulen werden sie darüber hinaus als Unterstützung der Schulsozialarbeit eingesetzt. Allein im vergangenen Jahr haben die Clowns mehr als 500 Einätze gehabt.

Die Laufresultate findet man unter: https://my.raceresult.com/275466 , Infos zu den Clowns gibt es unter: www.clowns-mit-herz-rems-murr.de