24-Stunden-Frieden: Selenskyj will Klarheit von Trump

1 Trump will Krieg in 24 Stunden beenden. Foto: Carlos Osorio/AP/dpa

US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump will den Krieg in der Ukraine in 24 Stunden beenden. Jetzt fordert ihn der ukrainische Präsident Selenskyj auf, zur Sache zu kommen.











Kiew - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will von Donald Trump Klarheit darüber, wie er den Krieg in 24 Stunden beenden will. "Wenn Trump weiß, wie man diesen Krieg beendet, sollte er uns das heute sagen", sagte Selenskyj in einem Interview von Bloomberg TV. "Sollte es Risiken für die Unabhängigkeit der Ukraine geben, sollten wir unsere Staatlichkeit verlieren - wir möchten darauf vorbereitet sein, wir möchten das wissen."