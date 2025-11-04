Ab 4. November wird es bei "Rote Rosen" turbulent: Erstmals stehen zwei Frauen im Mittelpunkt der ARD-Telenovela. Lou und Jess verbindet eine schicksalhafte Verwechslung - die eine wollte mit ihrem Mann schwanger werden, die andere wird es durch einen ärztlichen Fehler.
Die Lüneburger Heide wird ab November zum Schauplatz emotionaler Höhen und Tiefen: große Gefühle, unerwartete Wendungen und Schicksale, die unweigerlich aufeinanderprallen. Mit dem Start der 24. Staffel von "Rote Rosen" rückt die ARD-Telenovela erstmals nicht eine, sondern gleich zwei Hauptfiguren in den Mittelpunkt.