"Es gabat endlich wieder a Leich" - frei nach dem Kultsatz von Polizeisekretärin Miriam Stockl (Marisa Burger, 51), der jeden neuen Fall in der komödiantischen Vorabendkrimiserie "Die Rosenheim-Cops" (seit 2002) einläutet, dürfen sich die Fans auf die nächste Staffel freuen.

Zur Feier des Auftakts eine Schnapszahl

Die 24. Staffel startet am 1. Oktober um 19:25 Uhr im ZDF mit der ersten Episode und dem sehr passenden Titel "Jubiläum in Rosenheim". Denn es ist zugleich die 555. Folge der gesamten Serie - und dieses Jubiläum will gefeiert werden. Die Schnapszahl selbst wird in der ersten Folge auch eine Rolle spielen.

Denn Marianne Grasegger (Ursula Maria Burkhart, 63) und die Rosenheimer Landfrauen fiebert dem 555. Geburtstag ihrer Schutzpatronin, der heiligen Irmtraut, entgegen. Auch Hilde Stadler (Isabel Mergl, 51) und ihr Ehemann Kommissar Anton Stadler (Dieter Fischer, 53) sind zu den Feierlichkeiten geladen. Doch dann zeichnet sich ein Fashion-Desaster ab, denn eine der Landfrauen will zu dem Event doch tatsächlich das gleiche Dirndl wie Frau Stadler anziehen. Soweit zur Schnapszahl, doch natürlich gibt's auch "a Leich":

Darum geht's in der Auftaktfolge

Die Wahlen für das Amt der neuen Präsidentin des Luxus-Reitclubs Hoheneck stehen an und erstmals hat die langjährige Amtsinhaberin Dagmar Steinsdorf (Astrid Posner, 50) mit Katrin Ehrentraut (Elmira Rafizadeh, 43) eine Herausforderin. Beide waren auch Rivalinnen bei den Klubmeisterschaften, wobei Ehrentraut sich als Vorletzte geschlagen geben musste.

Doch nun wird kurz vor der Wahl Hufschmied Hannes Kolbe erschlagen aufgefunden. In den Fokus der Ermittler Anton Stadler und Sandra Hecht (Thekla Hartmann, 31) rückt Karin Ehrentraut. Angeblich soll Kolbe ihr Pferd falsch beschlagen haben, damit Dagmar Steinsdorf das Rennen gewinnt. Hat Ehrentraut sich dafür an Kolbe gerächt? Doch es gibt weitere Verdächtige, unter anderem könnte hinter dem Mord auch ein Eifersuchtsdrama stecken ...

Nur eines ist bereits jetzt gewiss: Dass auch diese Folge mit der freundlichen Aufforderung des Polizeihauptmeisters Michael Mohr (Max Müller, 59) endet: "Wenn Sie bitte mitkommen würden."