23-Jähriger baut Unfall: Auto kracht ungebremst in Weihnachtsbaum-Verkauf

1 Von dem Unfall betroffen war auch ein vorbereiteter Weihnachtsbaum-Verkauf. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Zäune durchbrochen und erst nach 50 Metern auf einem Acker stehen geblieben ist am späten Mittwochabend ein Autofahrer in Ingersheim (Kreis Ludwigsburg).











Aus bislang ungeklärter Ursache ist am späten Mittwochabend gegen 22.40 Uhr ein 23-jähriger BMW-Fahrer in Ingersheim auf der Ludwigsburger Straße in Richtung Freiberg in einer leichten Rechtskurve nach links in den Grünstreifen geraten. Im weiteren Verlauf fuhr er nach Angaben der Polizei ungebremst durch die Abschrankungen und Bauzäune eines vorbereiteten Weihnachtsbaumverkaufs, passierte den asphaltierten Bereich einer Obsthalle und kam schlussendlich erst circa 50 Meter weiter auf einem Acker zum Stehen, der mit Nadeljungbäumen bepflanzt ist.

Der 23-jährige wurde vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden wird auf 35 000 Euro geschätzt.