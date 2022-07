1 Victoria und David Beckham gaben sich am 4. Juli 1999 das Jawort. Foto: StarMaxWorldwide/ImageCollect

"Sie sagten, es würde nicht halten", scherzt Victoria Beckham auf Instagram. Die Designerin feiert ihren 23. Hochzeitstag mit Ex-Fußballstar David Beckham.















Link kopiert

23 Jahre ist es mittlerweile her, dass sich das damalige Spice-Girl Victoria Adams (48) und Fußballstar David Beckham (47) das Jawort gegeben haben. Allen Kritikern und Schlagzeilen zum Trotz sind die beiden auch heute noch glücklich verheiratet und haben gemeinsam vier Kinder.

Zur Feier ihres 23. Hochzeitstags blicken die beiden mit Fotos und Videos auf ihre gemeinsamen Ehejahre zurück. Zu einem Bild, das die Designerin lachend neben ihrem Mann zeigt, scherzt sie: "Sie sagen, er sei nicht lustig. Sie sagen, dass ich nie lächle. Sie sagten, es würde nicht halten." Dazu postete sie ein tränenlachendes Emoji. Natürlich durfte auch eine Liebeserklärung nicht fehlen: "Heute feiern wir, dass wir 23 Jahre verheiratet sind, David, du bist mein Ein und Alles, ich liebe dich so sehr!", so die Designerin.

"Ich stand auf Posh"

David Beckham erinnert dagegen an die Zeit, als seine Beziehung mit der damaligen Sängerin öffentlich wurde. Er veröffentlichte einen Ausschnitt aus einem Interview mit Sacha Baron Cohen (50), in dem der Comedian den Fußballer gefragt hatte, ob er vor dem Kennenlernen "auf die Spice Girls gestanden" sei. Daraufhin entgegnete Beckham lachend: "Nein, aber ich stand auf Posh."

"Heute vor 23 Jahren wurde Posh Mrs. Beckham, aber sie wird immer Posh bleiben", kommentierte Beckham seinen Post. "Wow, 23 Jahre und vier wunderschöne Kinder. Ich liebe dich, wir alle lieben dich."

Throwbacks und Glückwünsche der Söhne

In seiner Instagram Story veröffentlichte er zudem zwei Bilder aus den Anfangsjahren der Beziehung. Ein Foto zeigt das junge Paar Arm in Arm strahlend vor einem Fußballfeld, das der Ex-Profifußballer mit "heute sind es 23 Jahre" und einem Herz kommentiert hat. Das andere Bild stammt offenbar von einem Fotoshooting, bei dem das Paar in farblich aufeinander abgestimmten lila Outfits vor einer Burg posiert.

Auch die Söhne Romeo (19) und Cruz (17) gratulieren ihren Eltern auf Instagram. Romeo Beckham veröffentlichte ein gemeinsames Foto mit dem Ehepaar in seiner Instagram Story. "Alles Gute zum Jahrestag an die besten Eltern der Welt - ich liebe euch so sehr", schrieb er dazu. Cruz wünschte seinen Eltern in seiner Story ebenfalls einen schönen Jahrestag und fügte ein "Ich liebe euch" hinzu.