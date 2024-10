2:3 gegen 1. FC Saarbrücken: VfB II kassiert erste Heimniederlage – nach 2:0-Führung

8 Für die Bayern-Leihgabe Frans Krätzig war es das erste Spiel für den VfB II. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Der VfB Stuttgart II musste am Samstag die erste Heimniederlage der Saison hinnehmen. Gegen den 1. FC Saarbrücken verloren die Schwaben mit 2:3. Dabei lag der VfB sogar mit 2:0 in Führung.











Der VfB Stuttgart II hat am Samstagnachmittag in der 3. Liga seine erste Heimniederlage der Saison einstecken müssen. In der WIRmachenDRUCK Arena in Großaspach setzte es eine 2:3-Niederlage gegen den 1. FC Saarbrücken. Beim ersten Spiel der Bayern-Leihgabe Frans Krätzig für die U21 gaben die Schwaben eine 2:0-Führung noch aus den Händen.