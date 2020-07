Ein 22-Jähriger hebt am Mittwochvormittag in der Stuttgarter City Geld ab. In diesem Moment stößt ihn ein Unbekannter von hinten und stiehlt sein Portemonnaie. Die Polizei sucht Zeugen.

Stuttgart-Mitte - Ein bislang Unbekannter hat am Mittwochvormittag einen 22 Jahre alten Mann in der Stuttgarter City beraubt, nachdem dieser an einem Bankautomaten Geld abgehoben hatte. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten berichten, hatte der 22-Jährige gegen 11.30 Uhr von einem Bankautomaten in der Eichstraße Geld abgehoben und dieses in seinem Geldbeutel verstaut. In dem Moment, als er das Portemonnaie wegstecken wollte, stieß ihn der Unbekannte von hinten. Der 22-Jährige geriet ins Stolpern und ließ dabei seinen Geldbeutel fallen, sodass der Täter die Geldbörse an sich nehmen konnte und in Richtung Marktplatz flüchtete. Der Beraubte verfolgte ihn und als er ihm näher kam, entnahm der Räuber das Geld und warf das Portemonnaie weg. Der Geschädigte brach daraufhin die Verfolgung ab.

Der 22-Jährige beschreibt den Täter wie folgt: Etwa 1,80 Meter groß und etwa 20 bis 25 Jahre alt. Er hatte eine normale Statur, dunkelblonde Haare, die seitlich rasiert waren und ein unrasiertes Gesicht. Er trug ein rotes T-Shirt mit Streifen an den Ärmeln, eine schwarze Jogginghose mit einem Paris-Saint-German-Logo und weiße Turnschuhe der Marke Nike. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 zu melden.

