21 Teilnehmerinnen und Teilnehmer: Neue Love Island VIP-Staffel mit Filip Pavlović und Stella Stegmann?

Reality-Promis machen sich im TV bald wieder auf die Suche nach der großen Liebe. Das sollen die Kandidatinnen und Kandidaten der zweiten Staffel von "Love Island VIP" sein.
Offenbar schon sehr bald geht "Love Island VIP" in seine zweite Runde. Die neue Staffel des Reality-Dating-Formats soll laut eines Berichts der "Bild"-Zeitung ab dem 11. September immer donnerstags zur Primetime bei RTLzwei zu sehen sein. Die Moderation soll erneut Sylvie Meis (47) übernehmen. Welche Promis diesmal nach der Liebe suchen, will die Zeitung ebenfalls bereits erfahren haben.