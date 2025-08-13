21 Teilnehmerinnen und Teilnehmer: Neue Love Island VIP-Staffel mit Filip Pavlović und Stella Stegmann?

Reality-Promis machen sich im TV bald wieder auf die Suche nach der großen Liebe. Das sollen die Kandidatinnen und Kandidaten der zweiten Staffel von "Love Island VIP" sein.

Offenbar schon sehr bald geht "Love Island VIP" in seine zweite Runde. Die neue Staffel des Reality-Dating-Formats soll laut eines Berichts der "Bild"-Zeitung ab dem 11. September immer donnerstags zur Primetime bei RTLzwei zu sehen sein. Die Moderation soll erneut Sylvie Meis (47) übernehmen. Welche Promis diesmal nach der Liebe suchen, will die Zeitung ebenfalls bereits erfahren haben.

Aus dem TV-Dschungel auf die Insel der Liebe

Die beiden größten Namen, von denen berichtet wird, sind wohl die des ehemaligen Dschungelkönigs Filip Pavlović (31) und der Ex-"Bachelorette" Stella Stegmann (28). Zu den demnach 19 weiteren Kandidatinnen und Kandidaten von "Love Island VIP" gehören Reality-Stars, die schon in den unterschiedlichsten TV-Formaten zu sehen waren - darunter bei "Promi Big Brother", "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", "Germany's next Topmodel", "Ex on the Beach", "Make Love, Fake Love", "Forsthaus Rampensau", "Are You The One?" oder auch im "Sommerhaus der Stars" und der Normalo-Variante von "Love Island".

Mit dabei sind demzufolge neben Pavlovic und Stegmann: Laura Lettgen, Lisa-Marie Gaul, Sina Hornberger, Dijana Cvijetic, Josua Maria Günther, Maurice Spada, Brenda Patea, Umut Tekin, Dion Brown, Tatum Sara Koch, Joena Stellen, Josh Stanley, Jeje Lopes, Yannick Syperek, Gabriela Alves Rodrígues, Marco Cerullo, Jennifer Iglesias, Jona Steinig und Fitness-Model Nam Vo.

"Eine Gruppe abenteuerlustiger VIP-Singles erlebt in einer luxuriösen Villa einen Sommer voller aufregender Begegnungen und prickelnder Flirts", heißt es in der Beschreibung der ersten Staffel der Show auf der Streamingplattform RTL+. Bei der zweiten Staffel dürfte sich wohl nicht viel ändern. Auf die Suche nach "schillernden Persönlichkeiten" machte man sich bei RTLzwei bereits im März. "Stars, die bereit für neue Abenteuer und vielleicht sogar die Liebe ihres Lebens sind", hätten ab sofort die Chance, sich zu melden, hieß es damals.