Am Mittwoch startet "GNTM" in die 21. Staffel - und nach und nach werden weitere Details bekannt. Inzwischen stehen auch mehrere Gastjurorinnen und -juroren fest, die Heidi Klum in den einzelnen Folgen unterstützen. Unter ihnen: Nadja Auermann.

Heidi Klum (52) setzt auch in der 21. "Germany's next Topmodel"-Staffel wieder auf prominente Unterstützung (ab 11. Februar, 20:15 Uhr, ProSieben und Joyn). Neben bekannten Gesichtern wie Tochter Leni Klum (21) und Fotograf Rankin (59) sind auch einige Neuzugänge dabei.

Bereits 2018 war Nadja Auermann im Gespräch für "GNTM" Nadja Auermann (54) feiert ihre Premiere an Klums Seite. In den 1990er-Jahren gehörte die Berlinerin zur internationalen Model-Elite. Sie erschien auf Covern wie der US-"Vogue", lief für die großen Modehäuser und arbeitete mit Starfotografen wie Mario Testino und Peter Lindbergh zusammen. Ihre Tochter Cosima (29) ist inzwischen in ihre Fußstapfen getreten.

Bereits vor einigen Jahren wurde Nadja Auermann als mögliche "GNTM"-Jurorin gehandelt. 2018 gab es Gerüchte, sie werde in der 14. Staffel einen festen Platz in der Jury erhalten - als Ersatz für Michael Michalsky (58). Dazu kam es jedoch nicht, stattdessen gibt es seit 2019 nur noch Gastjurorinnen und -juroren. Nun aber kann Nadja Auermann doch noch ihre Expertise bei "GNTM" einbringen.

Auch die US-amerikanischen Supermodels Brooks Nader, Amelia Gray und Sean O'Pry sind erstmals in der Show dabei. Darüber hinaus sind zahlreiche weitere prominente Gäste angekündigt: Designer Jean Paul Gaultier, Kilian Kerner und Julien Macdonald, Giuliano Calza von GCDS sowie US-Designer Christian Siriano. Auch Models wie Lottie Moss, Coco Rocha, Stella Maxwell und Baptiste Giabiconi, Schauspieler und Male Model Michele Morrone, die Elevator Boys, US-Sängerin und Schauspielerin Demi Lovato sowie Choreografin Nikeata Thompson werden in der neuen Staffel erwartet.

"Wenn doch nur schon der 11. Februar wäre"

Gastgeberin Heidi Klum rührt bereits fleißig die Werbetrommel für die neue Staffel. Auf Instagram veröffentlichte sie jetzt einen weiteren Trailer, der neue Details offenbart. "Wenn doch nur endlich schon 11. Februar wäre", schrieb die Moderatorin dazu. Der Clip zeigt erste Eindrücke der Aufgaben, die auf die Kandidatinnen und Kandidaten der 21. Staffel warten. Gefordert sind Auftritte in engen Lackoutfits auf dem Laufsteg, Shootings in Bademode am Strand sowie ein Auftritt in einer Glasbox. Zudem deutet der Trailer eine opulente Historienball-Inszenierung an.

Nahezu täglich stimmt Heidi Klum ihre Follower auf Instagram auf die neuen Folgen ein. Los geht es am 11. Februar mit den männlichen Kandidaten, die weiblichen ziehen am Donnerstag, 12. Februar, nach. "Noch sechs Mal schlafen", meldete die Gastgeberin am Donnerstag, die offensichtlich schon die Tage zählt. Dazu zeigte sie sich mit Filmklappe am Set.