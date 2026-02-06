Am Mittwoch startet "GNTM" in die 21. Staffel - und nach und nach werden weitere Details bekannt. Inzwischen stehen auch mehrere Gastjurorinnen und -juroren fest, die Heidi Klum in den einzelnen Folgen unterstützen. Unter ihnen: Nadja Auermann.
Heidi Klum (52) setzt auch in der 21. "Germany's next Topmodel"-Staffel wieder auf prominente Unterstützung (ab 11. Februar, 20:15 Uhr, ProSieben und Joyn). Neben bekannten Gesichtern wie Tochter Leni Klum (21) und Fotograf Rankin (59) sind auch einige Neuzugänge dabei.