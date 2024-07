Am Montagmorgen kommt es auf der B466 bei Süßen zu einem schweren Unfall, bei dem eine 21-Jährige ums Leben kommt und drei Menschen – darunter ein einjähriges Kind – schwer verletzt werden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Nach einem tödlichen Unfall auf der Bundestraße 466 bei Süßen (Kreis Göppingen), bei dem eine 21 Jahre alte Frau am Montagmorgen ums Leben kam und drei Menschen – darunter ein Kleinkind – schwer verletzt wurden, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Wie die Polizei bereits berichtet hatte, war ein 21-jähriger Renault-Fahrer gegen 6.30 Uhr auf der B466 in Richtung Donzdorf unterwegs. Auf Höhe Süßen habe er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Auto verloren und sei auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort prallte er frontal mit dem Ford eines 62-Jährigen zusammen, der ihm entgegenfuhr.

Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in Krankenhäuser

Bei dem Unfall wurde die 21-jährige Beifahrerin im Renault eingeklemmt und musste von Einsatzkräften geborgen werden. Sie erlitt bei dem Unfall so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Die beiden Männer sowie das im Renault sitzende Kleinkind wurden schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in Krankenhäuser.

Der Verkehrsdienst Mühlhausen hat nun die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen und bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 07335/96260 zu melden.