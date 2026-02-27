21 Grad in Stuttgart – so extrem sind die Temperaturen im Februar

Stuttgart verzeichnet einen neuen Wärmerekord für Februar – mit Temperaturen bis 21 Grad erreichen – ein Blick auf historische Daten.

Die Sonne fällt hell durch die Straßen in Stuttgart, erste Knospen zeigen sich an Sträuchern und Bäumen. Um 9 Uhr an diesem Freitag misst der Deutsche Wetterdienst 7 Grad. Noch ist die Luft frisch, doch schon gegen Mittag steigt das Thermometer stark, am späten Nachmittag ist noch mehr Frühling angesagt. In der Landeshauptstadt werden laut DWD bis zu 21 Grad erwartet.

Ein Blick auf die Daten der Wetterstation Stuttgart (Schnarrenberg) zeigt, wie außergewöhnlich das ist. Für den 27. Februar liegt der Mittelwert der Jahre 1991 bis 2020 bei gerade einmal 8,6 Grad, die Obergrenze des üblichen Bereichs bei 13,74 Grad.

Freitag 11 Grad über Stuttgarter Mittelwert

Mit prognostizierten 20 Grad und mehr liegt dieser Freitag also rund 11 Grad über dem Mittelwert und mehr als 6 Grad über dem, was meteorologisch als normal gilt. Es ist der vorläufige Höhepunkt einer Entwicklung, die sich seit Tagen aufgebaut hat.

Am 25. Februar wurden bereits 16 Grad gemessen, am 26. Februar 18,1 Grad – nun also die nächste Steigerung. Noch Mitte des Monats lagen die Tageshöchstwerte meist zwischen 10 und 12 Grad. Innerhalb von knapp zwei Wochen hat die Temperatur damit einen Sprung von knapp 10 Grad gemacht.

Februar mit Temperaturrekord in Stuttgart

Auffällig ist auch die Beständigkeit dieser milden Phase. Seit dem 23. Februar werden die jeweiligen oberen Normwerte nahezu täglich überschritten, teils deutlich. Der Februar verabschiedet sich in Stuttgart damit extrem warm – zumindest in seiner zweiten Hälfte.

Frühlingswochenende in Stuttgart

Und das Wochenende? Es bleibt mild. Am Samstag startet der Tag laut der Wettervorhersage auf der Homepage des Deutschen Wetterdienstes mit frischen 3 Grad, klettert aber im Laufe des Tages auf etwa 16 Grad. Das ist für Ende Februar immer noch deutlich zu warm.

Der Sonntag beginnt mit 4 Grad, am Nachmittag werden rund 13 Grad erwartet – etwas kühler, aber weiterhin über dem klimatologischen Mittel von 8,8 Grad. Auch der Montag zeigt mit 1 Grad am frühen Morgen und bis zu 16 Grad am Nachmittag erneut einen milden Tagesgang.

Straßencafés und Narzissen in Stuttgart

Für Stuttgart bedeutet das: erste Straßencafés stellen bereits ihre Tische und Stühle nach draußen, Spaziergänge auf der Karlshöhe fühlen sich eher nach Vorfrühling als nach Faschingsausklang an und in den Gärten zeigen sich die ersten zaghaften Spitzen von Krokussen und Narzissen. Noch ist es offiziell Winter. Aber an diesem letzten Februarwochenende hat er in Stuttgart spürbar an Kraft verloren.

