2:1 gegen Celta Vigo: VfB Stuttgart startet erfolgreich in die Europa League-Saison

Mit einem 2:1-Heimsieg ist der VfB Stuttgart in die Europa League-Saison gestartet. Zwei Neuzugänge sorgten für die Tore, das Anschlusstor kurz vor Schluss sorgt für unnötige Spannung.
Der VfB Stuttgart hat seine Europapokal-Reise mit einem wichtigen Erfolg eröffnet und kommt in der neuen Saison immer besser in Schwung. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß gewann zum Auftakt der Ligaphase in der Europa League verdient mit 2:1 (0:0) gegen den spanischen Erstligisten Celta Vigo, nach dem durchwachsenen Saisonstart zeigt die Formkurve des Pokalsiegers damit wieder nach oben.