2027 kommt sie nach Europa: Zwei Shows in Deutschland: Olivia Rodrigo kündigt Welttournee an
1
Olivia Rodrigo geht auf Welttournee. Foto: imago images/Avalon.red/Julie Edwards

Olivia Rodrigo geht ab September auf große Welttournee. 2027 kommt die Sängerin auch nach Europa: Deutsche Fans dürfen sich auf zwei Konzerte in München freuen.

Olivia Rodrigo (23) geht 2026/2027 auf große Welttournee: Mit "The Unraveled Tour" kündigt die Sängerin eine gigantische Konzertreihe mit insgesamt 65 Shows in Nordamerika und Europa an. Anlass ist ihr drittes Studioalbum "You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love", das am 12. Juni 2026 erscheint. Die Sängerin kommt auch für zwei Termine nach Deutschland.

 

Die Tour startet am 25. September in Hartford, Connecticut. Anschließend spielt Rodrigo zahlreiche Doppeltermine in großen Städten wie Washington, Chicago, Atlanta oder Los Angeles. Auch Kanada wird mit Stopps in Montreal und Toronto berücksichtigt.

Für europäische Fans wird es im Frühjahr 2027 spannend: Die Sängerin tritt unter anderem in Stockholm, Amsterdam, Paris, Mailand und Barcelona auf. In Deutschland sind zwei Konzerte in der Olympiahalle in München geplant - am 1. und 2. April 2027.

Begleitet wird Rodrigo von wechselnden Opening Acts. Mit dabei sind unter anderem Wolf Alice, Devon Again, Grace Ives, The Last Dinner Party und Die Spitz. "Ich zähle die Tage, bis ich alle Songs mit euch singen kann!!!", so Rodrigo auf Instagram.

Ticketverkauf beginnt bereits nächste Woche

Die Vorverkaufsphase beginnt bereits am kommenden Dienstag (5. Mai). Fans können sich für den Vorverkauf registrieren, indem sie das neue Album vorbestellen oder sich online anmelden - ein Kauf ist dabei nicht zwingend erforderlich. Wer das Album bereits vorbestellt hat, erhält automatisch einen Zugangscode. Der reguläre Ticketverkauf startet am Donnerstag, 7. Mai, um 12 Uhr Ortszeit.

Wie schon bei ihrer letzten Tour bietet Rodrigo auch diesmal wieder die sogenannten "Silver Star Tickets" an. Eine begrenzte Anzahl an Karten wird zu besonders günstigen Preisen (umgerechnet etwa 20 US-Dollar plus Gebühren) angeboten, um Konzerte für mehr Fans zugänglich zu machen. Die Sitzplätze werden erst am Tag der Show vor Ort bekannt gegeben.

Ein Teil der Einnahmen fließt erneut in Rodrigos Initiative Fund 4 Good. Diese unterstützt weltweit Organisationen, die sich für Bildung, Gleichberechtigung und den Schutz von Frauen und Mädchen einsetzen.

 