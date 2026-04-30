Olivia Rodrigo geht ab September auf große Welttournee. 2027 kommt die Sängerin auch nach Europa: Deutsche Fans dürfen sich auf zwei Konzerte in München freuen.
Olivia Rodrigo (23) geht 2026/2027 auf große Welttournee: Mit "The Unraveled Tour" kündigt die Sängerin eine gigantische Konzertreihe mit insgesamt 65 Shows in Nordamerika und Europa an. Anlass ist ihr drittes Studioalbum "You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love", das am 12. Juni 2026 erscheint. Die Sängerin kommt auch für zwei Termine nach Deutschland.