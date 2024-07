2027 ist es so weit: Prinz Harry bringt die Invictus Games zurück nach Großbritannien

In drei Jahren ist es so weit: Prinz Harry wird mit seiner Sportveranstaltung Invictus Games wieder in Großbritannien Station machen.

Prinz Harry (39) hat der englischen Stadt Birmingham Medienberichten zufolge dazu gratuliert, dass sie den Zuschlag für die Ausrichtung der Invictus Games im Jahr 2027 erhalten hat. Es wird das erste Mal seit der Eröffnungsveranstaltung in London im Jahr 2014 sein, dass die von Harry ins Leben gerufene Sportveranstaltung für verwundete und kranke Militärangehörige im Vereinigten Königreich ausgetragen wird.

Kommen Harry und Meghan nach Birmingham?

Der Herzog von Sussex, der bei allen bisherigen Invictus Games als Schirmherr anwesend war, wird dann wohl für mehrere Tage nach England zurückkehren. Der Sohn von König Charles (75) war 2020 mit seiner Ehefrau Herzogin Meghan (42) in die USA gezogen. Das Paar lebt mit seinen beiden Kindern Archie (5) und Lilibet (3) im kalifornischen Montecito.

Auch für Meghan könnte das Event in Birmingham eine Rückkehr ins Vereinigte Königreich bedeuten. Sie hat die Sportveranstaltung bereits häufig an der Seite ihres Mannes besucht. 2017 hatte das Paar bei den Invictus Games in Toronto seinen ersten gemeinsamen Auftritt.

Neben Harry und Meghan könnten auch König Charles, Harrys Bruder, Thronfolger Prinz William (42), und andere Mitglieder der königlichen Familie in Birmingham anwesend sein, um die Veranstaltung zu unterstützen. Allerdings gilt die Beziehung zwischen Harry und Meghan und der Königsfamilie als angespannt, seit die Sussexes in einer Netflix-Doku und Harrys Memoiren "Spare" die Royals angegriffen haben.

Birmingham ist der achte Austragungsort der Invictus Games

Die Invictus Games Birmingham werden im Juli 2027 stattfinden. Das Event folgt auf die Spiele, die für Februar 2025 in Vancouver und Whistler, Kanada, geplant sind und bei denen zum ersten Mal Wintersportarten ausgetragen werden. Seit der Eröffnung im Jahr 2014 in London fanden die Invictus Games auch in Orlando (2016), Toronto (2017), Sydney (2018), Den Haag (2022) und Düsseldorf (2023) statt.