Mit einem 2:0 gegen Norwegen sichern sich die deutschen Fußballerinnen das Ticket für die WM 2027 in Brasilien. Besonders eine Debütantin sorgt für Aufsehen im Kölner Stadion.
Köln - Christian Wück klatschte mit jeder seiner Erfolgsspielerinnen einzeln ab, mit einer Lichtshow startete dann stimmungsvoll die Mission WM 2027 in Brasilien. Eine Traumpremiere und ein Traumtor haben den deutschen Fußballerinnen den Weg zur WM 2027 geebnet. Dank der Treffer von Debütantin Marie Müller (18. Minute) und Carlotta Wamser (27.) siegte das Wück-Team 2:0 (2:0) gegen Verfolger Norwegen und qualifizierte sich vorzeitig als Gruppensieger für die erste Frauen-Weltmeisterschaft in Südamerika.