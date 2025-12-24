2026 ist Schluss mit Babypause: Helene Fischer feiert Comeback in Florian-Silbereisen-Show

Nach längerer Auszeit kehrt Helene Fischer im Januar auf die große Bühne zurück - und das ausgerechnet bei Ex-Partner Florian Silbereisen. Bei den "Schlagerchampions" feiert die Sängerin nicht nur ihr Comeback, sondern auch ein besonderes Jubiläum.
Helene Fischer (41) meldet sich zurück - und zwar genau dort, wo vor zwei Jahrzehnten alles begann. Am 10. Januar steht die Schlagersängerin laut "Bild" erstmals nach ihrer Babypause wieder vor einem großen Live-Publikum. Ihr Comeback feiert sie im Berliner Velodrom bei Florian Silbereisens (44) Eurovisionsshow "Schlagerchampions" (ARD, 20:15 Uhr).