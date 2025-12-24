2026 ist Schluss mit Babypause: Helene Fischer feiert Comeback in Florian-Silbereisen-Show

Nach längerer Auszeit kehrt Helene Fischer im Januar auf die große Bühne zurück - und das ausgerechnet bei Ex-Partner Florian Silbereisen. Bei den "Schlagerchampions" feiert die Sängerin nicht nur ihr Comeback, sondern auch ein besonderes Jubiläum.

Helene Fischer (41) meldet sich zurück - und zwar genau dort, wo vor zwei Jahrzehnten alles begann. Am 10. Januar steht die Schlagersängerin laut "Bild" erstmals nach ihrer Babypause wieder vor einem großen Live-Publikum. Ihr Comeback feiert sie im Berliner Velodrom bei Florian Silbereisens (44) Eurovisionsshow "Schlagerchampions" (ARD, 20:15 Uhr).

Der Auftritt markiert weit mehr als nur die Rückkehr auf die große Bühne. Genau 20 Jahre ist es her, dass Fischer - damals ebenfalls bei Silbereisen in der "Winterfest"-Show - erstmals einen eigenen Titel aus ihrem Debütalbum präsentierte: "Feuer am Horizont". Seither folgten zahlreiche Hits, mehrere Nummer-eins-Alben und eine der erfolgreichsten Karrieren im deutschen Pop- und Schlagergeschäft.

Einen kleinen Vorgeschmack auf ein Comeback gab es bereits: In der ARD-Show "Klein gegen Groß" stand Fischer vor gut zwei Wochen erstmals wieder vor der Kamera, stellte sich einem musikalischen Duell und präsentierte einen neuen Song. Moderator Kai Pflaume gratulierte ihr dabei zur Geburt ihrer zweiten Tochter im Sommer, worauf Fischer offen über ihr privates Glück sprach. "Ich bin ganz, ganz beseelt", sagte sie unter anderem.

Fans stimmen über Songs ab

Für die Jubiläumsshow hat sich die 41-Jährige etwas Besonderes überlegt. Welche Songs sie am Abend singen wird, entscheidet wohl ihr Publikum. Wie "Bild" berichtet, lässt Fischer ihre Fans über ihre Social-Media-Kanäle darüber abstimmen, welche Titel sie für die größten Helene-Hits aller Zeiten halten. Das Ergebnis will sie erst in der Live-Sendung erfahren.

Dass ihr Comeback ausgerechnet bei Florian Silbereisen stattfindet, ist kein Zufall. Die beiden verband über viele Jahre nicht nur eine erfolgreiche Zusammenarbeit, sondern auch eine private Beziehung. Im Dezember 2018 gaben sie nach zehn gemeinsamen Jahren ihre Trennung bekannt. Beruflich und persönlich blieben sie sich jedoch eng verbunden.

Silbereisen erinnert sich an die Anfänge

Der Moderator selbst blickt emotional auf die gemeinsame Zeit zurück. Der "Bild" verriet er: "Ich kann mich noch gut erinnern, wie alles angefangen hat! Wir waren beide noch sehr jung. Unglaublich, dass das alles schon so lange her ist und wir bei den 'Schlagerchampions' bereits Helenes 20-jähriges Jubiläum feiern."

Der TV-Auftritt ist jedoch nur der Auftakt für ein ereignisreiches Jahr für Fischer. Der Höhepunkt des Jubiläumsjahres folgt im Sommer mit ihrer "360° Stadion Tour". Zwischen dem 10. Juni und dem 17. Juli gastiert sie in Deutschland, Österreich und der Schweiz - unter anderem in Berlin, Hamburg, Köln, München, Wien und Zürich.