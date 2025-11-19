Am 4. Dezember blickt RTL in "2025! Menschen, Bilder, Emotionen" auf das Jahr zurück. Steffen Hallaschka begrüßt dabei hochkarätige Gäste: Markus Söder spricht über Politik und Privates, Boris Becker über seine Gefängniszeit und sein Liebesglück.
Klima-Katastrophen, eine vorgezogene Bundestagswahl, sportliche Höhepunkte und ein neuer Verspätungsrekord der Deutschen Bahn: Das Jahr 2025 hatte es in sich. Am Donnerstag, 4. Dezember, um 20:15 Uhr blickt RTL in der Live-Sendung "2025! Menschen, Bilder, Emotionen" auf die prägendsten Momente zurück. Moderator Steffen Hallaschka (53) führt durch den Abend und hat sich dafür prominente Verstärkung geholt.