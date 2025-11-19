Am 4. Dezember blickt RTL in "2025! Menschen, Bilder, Emotionen" auf das Jahr zurück. Steffen Hallaschka begrüßt dabei hochkarätige Gäste: Markus Söder spricht über Politik und Privates, Boris Becker über seine Gefängniszeit und sein Liebesglück.

Klima-Katastrophen, eine vorgezogene Bundestagswahl, sportliche Höhepunkte und ein neuer Verspätungsrekord der Deutschen Bahn: Das Jahr 2025 hatte es in sich. Am Donnerstag, 4. Dezember, um 20:15 Uhr blickt RTL in der Live-Sendung "2025! Menschen, Bilder, Emotionen" auf die prägendsten Momente zurück. Moderator Steffen Hallaschka (53) führt durch den Abend und hat sich dafür prominente Verstärkung geholt.

Im Studio dabei sind TV-Koch Tim Mälzer (54), Moderatorin Andrea Kiewel (60) und Grünen-Politikerin Ricarda Lang (31). Das Trio bildet das dreiköpfige Promi-Panel, mit dem Hallaschka über die Highlights, Aufreger und Schicksale des Jahres sprechen wird.

Markus Söder, Boris Becker und ein musikalisches Comeback

Als weiterer prominenter Gast wird Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (58) erwartet. Der CSU-Politiker wird mit Hallaschka nicht nur über politische Themen sprechen, sondern auch einen persönlichen Rückblick auf sein Jahr geben. Tennis-Legende Boris Becker (57) gibt im Studio Einblicke in seine Gefängniszeit und spricht über sein neues Buch "Inside". Der ehemalige Sportstar wird auch über sein neues Liebesglück mit seiner schwangeren Frau Lilian de Carvalho Monteiro (35) berichten.

Musikalisch wird es ebenfalls emotional: Der Graf von Unheilig kehrt zurück und performt live seinen neuen Song "Mein Löwe". Erstmals spricht der Musiker zudem über seine Auszeit, in der er seine Mutter gepflegt hat. Auch der spektakuläre Block-Prozess wird Thema sein. Der Fall rund um Steakhaus-Erbin Christina Block (52) sorgte 2025 für Aufsehen. Im Studio sprechen Anwalt Ingo Bott (42) und "Der Spiegel"-Redakteur Christopher Piltz über den Fall, bei dem ein Sorgerechtsstreit zur mutmaßlichen Kindesentführung eskalierte.

Bewegende Geschichten

Eine der bewegendsten Geschichten des Jahres ist die Freilassung israelischer Geiseln aus den Tunneln der Hamas. Steffen Hallaschka spricht mit Betroffenen über ihre Zeit in Gefangenschaft. Ann-Katrin Berger (35), Torhüterin der deutschen Fußballnationalmannschaft und Fußballerin des Jahres 2025, berichtet von ihren Leistungen bei der Europameisterschaft und ihrem Kampf gegen den Krebs.

Balljunge Noel Urbaniak, der beim Nations-League-Viertelfinale Deutschland gegen Italien mit seinem blitzschnellen Einwurf das entscheidende 2:0 einleitete, erinnert sich an seinen besonderen Moment. Auch Reise-Influencer Luca Pferdmenges (24) ist zu Gast: Als jüngster Mensch hat er alle 195 Länder der Welt bereist und 2025 seine Weltreise im Inselstaat Palau abgeschlossen.

Es ist das dritte Mal, dass Steffen Hallaschka den RTL-Jahresrückblick moderiert. Das Format wurde zuvor viele Jahre von Günther Jauch (69) präsentiert. Die Sendung ist live im Fernsehen und bei RTL+ zu sehen.