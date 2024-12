2025 dreht er 100. und letzte Folge: Schauspieler Udo Wachtveitl hadert mit Tatort-Klischees

1 Udo Wachtveitl spielt seit 1991 Kommissar Franz Leitmayr im München-"Tatort". Nach 100 Episoden verabschiedet er sich zusammen mit seinen Kollegen Miroslav Nemec. Foto: action press/AEDT

Der scheidende "Tatort"-Kommissar Udo Wachtveitl spricht in einem neuen Interview darüber, wieso er sich seine alten Filme nie ansieht und was ihn an der beliebten Krimi-Reihe stört.











Schauspieler Udo Wachtveitl (66) ist genervt von "Tatort"-Klischees. Das erzählt er in der Ausgabe der Wochenzeitung "Die Zeit", die am 31. Dezember erscheint. In der Feuilleton-Spezialausgabe kommen unter anderem Menschen zu Wort, die ihr Amt oder ihren Beruf 2024 oder 2025 aufgegeben haben oder aufgeben. Wachtveitl wird im kommenden Jahr seinen letzten München-"Tatort" drehen. Seit 1991 spielt er in der beliebten Krimi-Reihe im Ersten, doch er hadert mit manchen Klischees in den Drehbüchern.