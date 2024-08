Nach den Olympischen ist vor den Paralympischen Spielen. Die mediale Aufmerksamkeit für die Athletinnen und Athleten mit Behinderung ist zwar nicht ganz so groß, die sportlichen Leistungen aber nicht minder beeindruckend.

Für Paris sind es die ersten Paralympischen Spiele. Eröffnet werden die Paralympics 2024 am 8. August. Sportlerinnen und Sportler aus 180 Nationen werden in den folgenden zwölf Tagen um die Medaillen kämpfen. Insgesamt finden 549 verschiedenen Wettbewerbe in insgesamt 22 Sportarten statt.

Lesen Sie auch

Paralympics 2024: die Rahmendaten

Austragungsort: Paris

Eröffnungsfeier: Mittwoch, 28. August

Abschlussfeier: Sonntag, 8. September

Teilnehmer: etwa 4400 Athletinnen und Athleten

Lob für Paris: Frankreichs Hauptstadt ist „zugänglicher“ geworden

Der Präsiden des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC) lobte die Gastgeberstadt, die bereits viel Anerkennung für den Kraftakt Olympia erhalten hat, auch für die Anstrengungen und Planung der Paralympics. Die Wettbewerbe hätten eine „Revolution“ mit Blick auf die Inklusion ausgelöst, sagte der Brasilianer Andrew Parsons. Nicht nur für die 185.000 in der Stadt lebenden Menschen mit körperlichen Einschränkungen sei Paris „zugänglicher“ geworden, sondern auch für Geschäftsreisende und Touristen.

Paralympische Athletinnen und Athleten während der Abschlussfeier der Olympischen Spiele am 11. August. Foto: www.imago-images.de/IMAGO/Jari Pestelacci

Um die Metropole inklusiver zu gestalten, hatten die Verantwortlichen 125 Millionen Euro investiert. Unter anderem wurden öffentliche Gebäude und der öffentliche Nahverkehr so umgestaltet, dass sie auch mit Einschränkungen besser genutzt werden können. Für Menschen mit Sehbehinderung wurden 10.400 akustische Module an kritischen Kreuzungen angebracht. „Die Verbesserungen, die Paris in den vergangenen sieben Jahren gemacht hat, sind fantastisch“, lobte Parsons, sie sollten aber auch nur „ein Startpunkt einer Reise sein.“ Herausforderungen bestünden nach wie vor bei der Metro.

Welche Sportarten gehören zu den Paralympics?

In diesen Sportarten geht es bei den Paralympics um Medaillen:

Blindenfußball

Boccia

Goalball

Badminton

Bogensport

Dressursport

Gewichtheben

Judo

Kanu

Leichtathletik

Radsport (Bahn und Straße)

Rudern

Schwimmen

Sportschießen

Taekwondo

Tischtennis

Triathlon

Rollstuhlbasketball

Rollstuhlfechten

Rollstuhlrugby

Rollstuhltennis

Sitzvolleyball

Gibt es noch Karten für die Paralympics 2024?

Ja. Die letzte Wasserstandsmeldung zu den Eintrittskarten für die Paralympischen Spiele in Paris stammt von Ende Juli. Zweieinhalb Wochen vor Beginn war erst etwa jede zweite Eintrittskarte für die Wettkämpfe verkauft. Organisationschef Tony Estanguet sagte jedoch, man sei recht zufrieden mit den Verkäufen. „Wir verkaufen fünfmal so viele Tickets am Tag seit Beginn der Spiele.“ Die Olympischen Spiele wirken sich nach seinen Angaben demnach auf die Verkaufszahlen für die Paralympics aus. Für die Paralympischen Spiel gibt es laut Veranstaltern mehr als drei Millionen Tickets.

Bei Olympia selbst wurden 9,5 Millionen der rund 10 Millionen Eintrittskarten verkauft – Estanguet zufolge so viele wie noch nie zuvor in der Geschichte der Olympischen Spiele. Rekorde habe es auch bei der Beliebtheit einzelner Wettkämpfe von Frauenteams gegeben – etwa mit 66.000 Zuschauerinnen und Zuschauern beim Rugby im Stade de France oder 27.000 Fans beim Basketball in Lille.