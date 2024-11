2023 war eines der schlimmsten Waldbrandjahre

Europa in Flammen

1 Ein Mann geht im August 2023 nahe der Flammen eines brennenden Waldes im Dorf Dikela in der Nähe der Stadt Alexandroupolis. Foto: AP/dpa/Achilleas Chiras

Waldbrände werden angesichts des voranschreitenden Klimawandels zu einem wachsenden Problem. Der Auslöser für die Feuer ist dabei fast immer der Gleiche.











Das vergangene Jahr gehörte nach Angaben der EU-Kommission zu einem der schlimmsten Waldbrandjahre in Europa. Auf dem Kontinent sowie in den beobachteten Teilen des Nahen Ostens und Nordafrikas verbrannte den Angaben zufolge insgesamt eine Fläche von mehr als 500.000 Hektar. Das entspricht in etwa der Fläche von Mallorca, Menorca und Ibiza zusammengenommen.