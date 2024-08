Mehr als ein Jahr nach der Implosion des Tiefsee-Tauchbootes „Titan“ im Nordatlantik verlangt die Familie eines der fünf Toten 50 Millionen Dollar (rund 46 Millionen Euro) Schadenersatz.

Der Betreiber habe grob fahrlässig gehandelt, heißt es in der Klage, die nach Angaben der beauftragten Anwälte im Namen der Angehörigen des damals gestorbenen französischen Wissenschaftlers Paul-Henri Nargeolet bei einem Gericht in Seattle im US-Bundesstaat Washington eingereicht wurde.

Mängel und Unzulänglichkeiten des Tauchbootes verheimlicht?

Nargeolet (77) war als „Monsieur Titanic“ bekannt und galt als einer der führenden Experten für das Wrack des Luxusliners.

Die fünf Insassen des Tauchbootes waren am 18. Juni 2023 auf einer Expedition zu der 1912 gesunkenen „Titanic“ unterwegs, als das Unglück geschah. Bei einer Implosion bricht ein Objekt schlagartig zusammen, wenn der Außendruck größer ist als der Innendruck.

Tage nach dem Verschwinden des Tauchbootes südlich von Neufundland hatte ein Tauchroboter knapp 500 Meter vom Bug des „Titanic“-Wracks entfernt die Trümmer der „Titan“ entdeckt. Foto: Imago/Zuma Press Wire

Weiter heißt es in dem am Donnerstag (8. August) vorgelegten Dokument, es seien zudem Mängel und Unzulänglichkeiten des Tauchbootes nicht offengelegt beziehungsweise absichtlich verschwiegen worden.

Insassen durchlebten „Angst und seelische Qualen“

US-Medien zufolge heißt es in der Klage gegen den US-Betreiber Oceangate und andere zudem, dass die Besatzung irgendwann erkannt haben müsse, dass alle Insassen sterben würden und dass diese daher „Angst und seelische Qualen“ erlebt haben müssten. „Der gesunde Menschenverstand sagt, dass die Besatzungsmitglieder, bevor sie starben, sehr wohl wussten, dass sie sterben würden.“

An Bord der „Titan“ waren neben Nargeolet der britische Abenteurer Hamish Harding (58), der britisch-pakistanische Unternehmensberater Shahzada Dawood (48) und dessen 19-jähriger Sohn Suleman sowie der Chef der US-Betreiberfirma Oceangate, Stockton Rush (61).

Was geschah in den Minuten vor dem Unglück?

Experten seien sich einig, dass ein akustisches Signal die Crew davor gewarnt habe, dass die Hülle des rund sieben Meter langen Tauchbootes unter dem extremen Druck zu brechen drohte. Der Pilot habe daher versucht, Gewicht abzulassen und den Tauchgang abzubrechen.

Der Betreiber habe sich bislang nicht zu der Klage äußern wollen, hieß es in den Berichten. „Wir hoffen, dass wir mit dieser Klage Antworten für die Familie bekommen können, wie genau das passiert ist, wer alles daran beteiligt war und wie die Beteiligten so etwas zulassen konnten“, erklärte Tony Buzbee, einer der an der Klage beteiligten Anwälte.

Tauchroboter fand Trümmer des Tauchbootes

Tage nach dem Verschwinden des Tauchbootes südlich von Neufundland hatte ein Tauchroboter knapp 500 Meter vom Bug des „Titanic“-Wracks entfernt die Trümmer der „Titan“ entdeckt. Laut Fachleuten gab der Rumpf des Boots dem enormen Wasserdruck nach und implodierte.

Die „Titanic“ liegt in rund 3800 Metern Tiefe auf dem Meeresgrund. Der Luxusdampfer war am 15. April 1912 nach der Kollision mit einem Eisberg untergegangen, 1514 Menschen starben damals.

Das Wrack der „Titanic“ liegt in 3800 Metrrn Meerestiefe. Foto: Imago/Zuma Press Wire

Haben die Insassen die Implosion mitbekommen?

Bei einer Implosion bricht ein Objekt schlagartig zusammen, wenn der Außendruck größer ist als der Innendruck. Sie steht im umgekehrten Kräfteverhältnis zu einer Explosion. Schon der kleinste strukturelle Defekt kann in großer Tiefe eine solche Katastrophe auslösen.

Die Insassen des Tauchboots hatten Experten zufolge von der Implosion selbst nichts mehr mitbekommen. Der Druck auf das Tauchboot sei in so großer Tiefe massiv gewesen. Die Implosion sei im Bruchteil einer Millisekunde passiert, erklärt die ehemalige Marineoffizierin Aileen Marty, eine Professorin für Katastrophenmedizin. Das menschliche Gehirn könne die Lage so schnell gar nicht erfassen, so Aileen Marty. „Das ganze Ding ist kollabiert, bevor die Menschen darin überhaupt bemerken konnten, dass es ein Problem gab.“

Wrackteile der „Titan“ werden am 28. Juni 2023 geborgen. Foto: Imago/Zuma Press

Tauchboot war weder zugelassen noch zertifiziert

Oceangate hatte die Tiefsee-Expeditionen zur „Titanic“ für etwa 250 000 Dollar (229 000 Euro) pro Person im Angebot und schon rund ein halbes Dutzend Mal gemacht. Das Unternehmen war aber von Beginn an – wie erst später öffentlich bekannt wurde – mit Sicherheitsbedenken zahlreicher Experten konfrontiert worden.

„Titan“ war von keiner Behörde oder Einrichtung für bemannte Tiefseetauchgänge überprüft, zertifiziert oder offiziell zugelassen worden. Standards seien umgangen und Warnungen missachtet worden, hieß es.

Oceangate hat nach eigenen Angaben inzwischen alle Erforschungen und kommerziellen Geschäftstätigkeiten eingestellt. Untersuchungen des Vorfalls laufen unter anderem bei der US-Küstenwache und der Transportsicherheitsbehörde Kanadas.

