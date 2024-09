Anderthalb Jahre nach ihrer Krebsdiagnose gibt die Ehefrau von ProSieben-Moderator Daniel Aminati (51) ein Gesundheitsupdate: "Was es Neues gibt?", hält Patrice Aminati (29) in einem Instagram-Post am 18. September ihre Follower auf dem Laufenden. "Nichts! Ist das nicht wunderbar?"

Im April 2023 machten die Mutter einer zweijährigen Tochter und ihr prominenter Mann die Diagnose öffentlich: schwarzer Hautkrebs. Es hatten sich bereits Metastasen gebildet. Sie ließ ihre Follower an den niederschmetternden Chemotherapien teilhaben, an den Hiobsbotschaften danach. Doch im August postet sie die erlösende Nachricht: Ein halbes Jahr nach der zweiten Krebstherapie sei sie frei von Metastasen. Ob es dabei geblieben ist, klärt die 29-Jährige in einem neuen Beitrag auf.

"Ist-Stand: Keine Metastasen, keine Tumormarker. Was bleibt? Die Therapie läuft weiter, um den Ist-Stand zu erhalten. Die Nebenwirkungen sind eine Berg- und Talfahrt. Tumorfrei heißt nicht therapiefrei. Das gilt für mich und alle anderen Betroffenen auch", erklärt sie neben einer Bilderreihe, die sie kraftlos im Krankenhaus zeigt bis glücklich auf dem Golfplatz, beim Unkraut zupfen oder spielend im Heu mit ihrer Tochter.

"Ich feiere die Stunden und Tage, an denen ich keine Schmerzen habe"

"Arztbesuche, Untersuchungen, Krankenhausaufenthalte wechseln sich ab - immer noch. Aber: Ich genieße, feiere Stunden und Tage, an denen ich keine Schmerzen habe, ich nicht angstvoll in mich reinhöre, nichts fühle, nicht mit Medikamenten gegensteuern muss", freut sie sich über die neue Hoffnung, die ihre kleine Familie endlich schöpfen darf.

Weiter bedankt sie sich bei ihren behandelnden Ärzten: "Aber es gab da auch die nächtliche Autofahrt Richtung Köln, wo ich so unglaublich schmerzhafte Krämpfe hatte, dass wir um 1 Uhr nachts ins nächstgelegene Krankenhaus fuhren. Wie hier in Deutschland Ärzte über Bundesländer hinweg zusammenarbeiten, wie innerhalb kürzester Zeit alles für Patienten getan wird, ist unglaublich! Danke!"



Zwischen den Arztterminen und Krankenhausaufenthalten genießt Aminati den "wunderbaren Alltag" mit ihrer gemeinsamen Tochter Charly Malika. "Auf dem Spielplatz, kochen, backen, Klavierspielen, Sport machen, Gartenarbeit, ausmisten... Dinge, die ich nun wieder selber tun kann - und mir auf einmal wieder Freude machen. Auch Büroarbeit... damit werde ich mich wohl NIE anfreunden können", scherzt sie. "Und was noch? Ich laufe mit meinen Gummistiefeln durch Pfützen! Warum? Weil ich's (wieder und noch) kann!"



Die Krebsdiagnose 2023 hat das Leben der schönen Psychologie-Studentin verändert und ihren Blick für das Wichtige im Leben geschärft. "Dass trotz der Diagnose - malignes Melanom Stadium vier mit Fernmetastasen in vielen verschiedenen Organen - um mich gekämpft und mir Hoffnung gegeben wurde, dafür danke ich", teilte sie im August bewegende Worte auf ihrem Instagram-Profil.