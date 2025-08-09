2020 war Schluss für Mutter Beimer: Marie-Luise Marjan wird 85: Das macht sie seit dem Lindenstraße-Aus

Helga Beimer ist schon seit fünf Jahren TV-Geschichte, ihre Darstellerin Marie-Luise Marjan dagegen erfreut ihre Fans weiterhin. Auch wenn die Schauspielerin, die am Samstag 85 wird, in den vergangenen Jahren Schicksalsschläge verkraften musste.
Um Marie-Luise Marjan (85) ist es nach dem "Lindenstraße"-Aus im Jahr 2020 zwar ein bisschen ruhiger geworden. Im Gegensatz zu ihrer Kult-Serienfigur "Mutter Beimer" ist die Schauspielerin, die am 9. August ihren 85. Geburtstag feiert, aber weiter aktiv. Auch wenn sie seitdem den ein oder anderen Schicksalsschlag hinnehmen musste.