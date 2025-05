2016 nach Krebserkrankung verstorben: Moderatorin Miriam Pielhau wäre heute 50 geworden

Ihr viel zu früher Tod nach einem erbitterten Kampf gegen den Krebs hat 2016 ganz Deutschland erschüttert. Am 12. Mai 2025 werden wieder besonders viele Menschen an Miriam Pielhau denken: Die beliebte Moderatorin hätte ihren 50. Geburtstag.

Sie ist nur 41 Jahre alt geworden - und hat doch länger gelebt als befürchtet. Miriam Pielhau (1975-2016) machte sich nicht nur als Moderatorin von Sendungen wie "taff" und "Big Brother" einen Namen, sondern auch als starke Kämpferin gegen den Krebs. Im Frühjahr 2008 war bei ihr Brustkrebs diagnostiziert worden, womit sie offen umging und sich mit vielen Auftritten für andere Betroffene einsetzte.

"Ich habe mich auf das Leben und Überleben konzentriert"

Sie besiegte die Krankheit zunächst und galt als geheilt. Im März 2016 gab sie jedoch bekannt, 2015 erneut an Krebs erkrankt zu sein - dieses Mal an der Leber. Offiziell galt sie auch in dem Fall wieder als genesen. Mitte März 2016 erklärte Pielhau noch im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news: "Einen Satz hatte ich immer im Herzen: Sterben ist keine Option." Damals erzählte sie auch, dass sie sich mit dem Tod nicht groß beschäftige: "Ich habe meine Dinge geregelt. Mehr Raum habe ich diesem Thema nicht gegeben. Ich dachte, dass je mehr ich das in mein Leben lasse, umso breiter und größer wird die Macht, die dieser Tod haben kann. Ich habe mich auf das Leben und Überleben konzentriert."

Vor allem für ihre Tochter, die 2012 zur Welt kam, wollte sie unbedingt stark sein. Gegenüber der "Bild"-Zeitung sagte Miriam Pielhau vier Monate vor ihrem Tod: "Ich war und bin noch nicht fertig mit diesem Leben - ich habe doch dieses Kind. Ich will sie groß werden sehen."

Doch die Erfüllung dieses großen Wunsches war ihr leider nicht vergönnt. Als sie starb, war Mina gerade einmal vier Jahre alt. Sie lebt seitdem bei ihrem Vater, dem Musiker Thomas Hanreich (53). Ihn hatte Pielhau im März 2003 in Las Vegas geheiratet. Im Juni 2013 wurde die Trennung bekannt - ebenfalls ein schwerer Einschnitt für die Moderatorin, die mit einigen Schicksalen zu kämpfen hatte. 2004 überlebte das Paar den Tsunami in Thailand nur knapp. Naturkatastrophe, Krankheit, Trennung - "Jetzt ist genug passiert", resümierte Pielhau über die Wechselfälle in ihrem Leben.

Menschen hinterlassen ihr immer noch Botschaften

Als sie dann doch am 12. Juli 2016 an den Folgen der Krebserkrankung starb, löste die Nachricht deutschlandweit tiefes Entsetzen aus. Schließlich stand Pielhau wie kaum eine andere für die Hoffnung, immer wieder appellierte sie an andere Betroffene: "Wir schaffen das." Nur Wochen zuvor hatte sich die so lebensfrohe Moderatorin auch noch glamourös in Wien gezeigt. Bei den "Leading Ladies Awards" wurde sie am 21. Juni in der Kategorie "Gesundheit" für ihr Engagement gegen den Krebs ausgezeichnet. Sie unterstützte mehrere Jahre lang zusammen mit Sylvie Meis (47) die Stiftung Deutsche Krebshilfe und veröffentlichte zwei Bücher zum Thema ("Fremdkörper" 2011 und "Dr. Hoffnung: Die Geschichte eines echten Wunders" 2016).

Und auch fast neun Jahre nach ihrem viel zu frühen Tod denken die Menschen an sie und hinterlassen ihr Nachrichten auf Instagram. Emotionale Botschaften sind dort immer wieder zu lesen - wie "Gerade an dich gedacht, Miriam" oder auch "Du bist unvergessen". Eine Followerin ließ vor einigen Monaten wissen: "Ich habe meine Tochter nach dir benannt und ich werde nicht aufhören, ihr zu erzählen, wie wundervoll du hier auf Erden bei uns warst und bei Gott als Engel immer noch sein wirst."

Zahlreiche Prominente trauerten um Miriam Pielhau

Der 12. Mai, an dem Pielhau 50 Jahre alt geworden wäre, wird nun wieder einen Tag markieren, an dem viele Menschen besonders an den tapferen TV-Star denken. Darunter sicher auch einige Prominente, die 2016 so zahlreich ihre Trauer bekundeten. Schauspieler Til Schweiger schrieb damals etwa auf Facebook zu einem Bild der Moderatorin: "Das Leben ist nicht fair...!" Moderatorin Pinar Atalay betonte: "Sie hat so gekämpft, es tut mir so leid!" Komiker Oliver Kalkofe zeigte sich erschüttert: "Und wieder ein Stich ins Herz, wieder ringe ich um Worte und wieder sitze ich vor der Tastatur, um irgendwie den unaussprechlichen Schock in Worte zu fassen." Und Model Monica Meier-Ivancan postete: "Miri Du warst ein Engel auf Erden. Manchmal ist das Leben nicht fair."

Pielhaus beste Freundin, Moderatorin Eva Imhof (46), erinnerte sich zum ersten Todestag in einem langen emotionalen Beitrag an den Moment, in dem sie die traurige Nachricht erhielt: "Ich werde nie vergessen, wie ich heute vor einem Jahr im Auto saß und laut schreiend auf mein Lenkrad einschlug. Seit Du nicht mehr da bist, liebste Miri, hat sich vieles verändert." Sie versuche jedoch stark zu sein: "Denn Du warst immer stark. Selbst in den tiefsten Tiefen Deines Lebens bist Du noch mit Deinem unvergleichlich strahlenden Lächeln aufrecht durch die Welt gegangen. Du bist und bleibst mein Vorbild. Und wenn wir Dich alle zum Vorbild nehmen, können wir die Welt ein bisschen besser machen."