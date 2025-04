2015 machte sie Diagnose öffentlich: Rita Wilson seit zehn Jahren krebsfrei: Ich bin unendlich dankbar

Rita Wilson (68) hat einen besonderen Meilenstein erreicht: Die Schauspielerin und Sängerin ist seit einem Jahrzehnt krebsfrei. Anlässlich des besonderen Jubiläums meldet sie sich auf ihrem Instagram-Account zu Wort. "Für mich ist das ein Grund zum Feiern. Am 31. März bin ich seit zehn Jahren krebsfrei", freut sich die 68-Jährige in einem Video. "Zehn Jahre - und ich bin unendlich dankbar."

Zudem bedankt sich die Ehefrau von Tom Hanks (68) bei ihren Ärzten, Freunden und bei ihrer Familie - ihre Dankbarkeit sei "überwältigend". Dennoch gesteht sie: "Ich habe mich nicht immer so gefühlt. Und jeder, der das durchmacht oder überlebt hat, weiß, dass es ein Auf und Ab ist - wie in einem Hamsterrad." Wilson sei in Gedanken bei allen, "die vielleicht Schwierigkeiten haben".

Lesen Sie auch

2015 machte sie ihre Diagnose öffentlich

Im Alter von 58 Jahren wurde bei Wilson Brustkrebs diagnostiziert. "Vergangene Woche unterzog ich mich mit meinem Mann an meiner Seite und der Liebe und Unterstützung meiner Familie und Freunde einer beidseitigen Mastektomie und Rekonstruktion wegen Brustkrebs, nachdem bei mir ein invasives lobuläres Karzinom diagnostiziert worden war", erklärte die Sängerin 2015 in einer Stellungnahme gegenüber dem US-Magazin "People". Der Krebs sei früh erkannt worden. Wenige Monate später, im Juni 2015, gab Wilson bekannt, dass sie den Kampf gegen die tückische Krankheit gewonnen habe.

Wie schwer die damalige Zeit der Behandlung für Wilson und ihre Familie dennoch war, machte ihr Mann, Schauspieler Tom Hanks, in einem damaligen Interview mit der "Daily Mail" deutlich: "Es kommt aus dem Nichts und bringt alles zum Stehen, denn man kann nur noch alles andere liegen lassen und sich auf unzählige Sachen konzentrieren, die erledigt werden müssen." Ihm sei bewusst gewesen, wie glücklich er und seine Frau sich schätzen konnten, die beste Behandlung erhalten zu können. "Doch während es passierte, konnte ich mich nur vor dem Mut meiner Frau verneigen", erklärte der "Forrest Gump"-Star.

Rita Wilson und Tom Hanks sind seit 1988 verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder: Chet (34) und Truman (29). Hanks brachte zudem zwei Kinder aus seiner Ehe mit Samantha Lewes (1952-2002) mit in die Beziehung - Colin (47) und Elizabeth (42). Lewes erkrankte ebenfalls an Krebs und starb 2002 an der Krankheit.