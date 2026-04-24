2012 trat er für Deutschland beim ESC an, heute steht er als Frontmann der Kölner Band StadtRand auf der Bühne. Jetzt legt Roman Lob wegen einer Depression eine Karrierepause ein.
Roman Lob (35) zieht sich vorerst aus dem Showbusiness zurück. Der deutsche ESC-Kandidat von 2012 hat auf dem Instagram-Kanal seiner Kölschrock-Band StadtRand öffentlich gemacht, dass er derzeit mit einer Depression zu kämpfen hat und in den kommenden Wochen nicht auftreten wird. "Ich melde mich heute mit einer Nachricht an euch, die mir nicht leichtfällt, die aber notwendig ist", schreibt der Sänger in seinem Post.