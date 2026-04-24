2012 trat er für Deutschland beim ESC an, heute steht er als Frontmann der Kölner Band StadtRand auf der Bühne. Jetzt legt Roman Lob wegen einer Depression eine Karrierepause ein.

Roman Lob (35) zieht sich vorerst aus dem Showbusiness zurück. Der deutsche ESC-Kandidat von 2012 hat auf dem Instagram-Kanal seiner Kölschrock-Band StadtRand öffentlich gemacht, dass er derzeit mit einer Depression zu kämpfen hat und in den kommenden Wochen nicht auftreten wird. "Ich melde mich heute mit einer Nachricht an euch, die mir nicht leichtfällt, die aber notwendig ist", schreibt der Sänger in seinem Post.

"Hinter den Kulissen kämpfe ich seit einiger Zeit mit einer Depression", heißt es weiter. "Musik war für mich immer ein Ventil, aber momentan brauche ich die Kraft, die ich normalerweise in unsere Shows stecke, für meine eigene Genesung. Mein Kopf und mein Körper brauchen eine Pause, um wieder gesund zu werden."

Band tritt weiter auf

Wie lange die Auszeit dauern wird, lässt der Sänger offen - es breche ihm das Herz, die Konzerte zu verpassen, sei aber der einzige Weg, "um bald wieder mit voller Energie für euch da zu sein." Mehrfach bittet er in seiner Nachricht Fans wie Kollegen: "Passt auf euch auf." Unter dem Beitrag sammelten sich zahlreiche Genesungswünsche von anderen Bands wie etwa den Höhnern oder Druckluft und auch Comedian Guido Cantz wünschte gute Besserung.

Noch im Januar und Februar hatte Lob zur Karnevals-Zeit mit seiner Band zahlreiche Auftritte in Köln und Umgebung absolviert. Die geplanten Shows fallen derweil nicht aus: Für den Frontmann springt Singer-Songwriter Jens Gilles ein, der 2022 an der Castingshow "The Voice of Germany" teilnahm.

Bekannt wurde er als "Unser Star für Baku"

2007 schaffte es Roman Lob bei "Deutschland sucht den Superstar" unter die besten 20 und musste nur aufgrund einer Kehlkopfentzündung ausscheiden. Einem bundesweiten Publikum wurde er 2012 bekannt, als er die Castingshow "Unser Star für Baku" gewann und Deutschland beim Eurovision Song Contest in der aserbaidschanischen Hauptstadt vertrat. Mit seinem Song "Standing Still" belegte er damals den sehr guten achten Platz. Seit 2014 ist er Frontmann von StadtRand.

Lobs Rückzug fällt in eine Zeit, in der Europa sich auf den nächsten ESC vorbereitet: Am 16. Mai findet das Finale in Wien statt, für Deutschland geht in diesem Jahr die einstige "DSDS"-Finalsitin Sarah Engels (33) an den Start.

Hilfe bei Depressionen und Suizidgedanken bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111