2012 an Multiple Sklerose erkrankt: Jack Osbourne hat wegen MS-Diagnose Jobs verloren

Der frühere Reality-Star Jack Osbourne (39) und Sohn von Rockmusiker Ozzy Osbourne (76) bemängelte, dass seine Multiple-Sklerose-Diagnose seine Karriere beeinflusst hat und er Jobs verlor, weil er zum "Versicherungsrisiko" erklärt wurde. Jack Osbourne kritisiert auf der Steel City Con in Pennsylvania, es sei "beleidigend" gewesen, als Produzenten ihn aufgrund seiner MS-Diagnose nicht engagiert hatten.

Am Freitag, dem 6. Dezember, sprach der Schauspieler über seine Erfahrungen in der Filmbranche: "Beruflich war es schon früh ein Problem, dass ich bei Produktionen nicht engagiert werden konnte, weil sie mich als Versicherungsrisiko einstuften aufgrund meiner neurologischen Störung." Sie sollen gesagt haben, zitiert das amerikanische "People"-Magazin den gebürtigen Londoner, der 2012 die Diagnose Multiple Sklerose erhalten hat: "Oh, das ist zu gefährlich. Also habe ich meine Arbeit verloren, und das fand ich wirklich beleidigend."

"Ich weiß, was es bedeutet, ein Produzent zu sein. Wir sind nicht so schlau", fuhr Osbourne, der seit 2020 eine paranormale Reality-Show veröffentlicht, fort. "Ein Produzent, der mir vorschreibt, was ich bei einem neurologischen [Problem] schaffen kann oder nicht? Nein, verdammt, Kumpel, bleib in deiner Spur. "

"Ich habe MS und keine großen Probleme damit"

Osbourne war 26 Jahre alt, als die Erkrankung des zentralen Nervensystems bei ihm diagnostiziert wurde. Nur zwei Wochen, nachdem der vierfache Vater und seine heutige Ex-Frau Lisa Stelly (38) ihre Tochter Pearl Clementine (12) bekommen hatten. Es wurden Untersuchungen veranlasst, nachdem Osbourne 60 Prozent seiner Sehkraft im rechten Auge verloren hatte.

Durch Multiple Sklerose können Patienten die Fähigkeit verlieren, selbständig zu gehen oder sich zu bewegen. Doch der US-Amerikaner habe "sehr viel Glück" gehabt. "Ich habe MS und hatte im Laufe der Jahre keine großen Probleme damit", betonte er. "Ein paar Dinge hier und da, aber nichts, was mein Leben verändert hätte, und dafür bin ich dankbar."

Der 39-Jährige mache viel Sport. "Meine Devise lautet: 'Ein Körper, der sich bewegt, bleibt in Bewegung.' Einfach weitermachen. (...) Ich mag Klettern. Ich mache viel Jiu-Jitsu und wandere. Ich mag es, aktiv zu sein."