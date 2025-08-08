2009 in Edinburgh: Oasis-Konzert war erschütterndstes Live-Event in 20 Jahren

Als Oasis 2009 in Edinburgh auftraten, bebte nicht nur die Stimmung, sondern auch der Boden. Neue Daten zeigen, dass es sich um das "erderschütterndste" Musikkonzert der vergangenen 20 Jahre in Schottland handelte. Dieses Wochenende kehren die Brüder nach Edinburgh zurück.
Nach 16 Jahren stehen Oasis derzeit wieder gemeinsam für eine Tournee auf der Bühne. Dieses Wochenende geht es für die Gallagher-Brüder für drei Konzerte ins Murrayfield-Stadion im schottischen Edinburgh. Ob sie damit an einen alten Rekord anknüpfen können? Wie nun bekannt wurde, halten Liam (52) und Noel Gallagher (58) mit ihrer Band den Rekord für das "erderschütterndste" Musikkonzert der vergangenen zwei Jahrzehnte in Schottland.