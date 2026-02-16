Ein Umzug der Superlative: Bis zu 2500 Hästräger sangen, tanzten und musizierten am Rosenmontag in der Böblinger Innenstadt.
Auf dem Elbenplatz floss das Konfetti und über die Köpfe regnete das Bier – oder so ähnlich. Der Rosenmontagsumzug von Grün-Weiß Böblingen wartete in diesem Jahr mit einem Rekord auf. 72 Gruppen waren gekommen und formten den größten Fasnetsumzug, den Böblingen jemals gesehen hat. Vorne weg fuhr der Veranstalter, die Narrenzunft Grün-Weiß, die den Laster eines Abbruchunternehmens gemietet hatte, was allerdings der Stimmung keinen Abbruch tat. Die Leute tanzten oder sangen, die Hexen verströmten schaurig grüne Rauchwolken oder malten harmlosen Passanten Herzchen oder Besen auf die Wangen und verteilten als kleinen Ausgleich Neutralseife zum Abschminken, dermatologisch getestet, stand jedenfalls drauf.